https://ria.ru/20240916/pomosch-1972952141.html

Стройматериалы и технику направили бойцам СВО из Нижегородской области

Стройматериалы и технику направили бойцам СВО из Нижегородской области - РИА Новости, 16.09.2024

Стройматериалы и технику направили бойцам СВО из Нижегородской области

Крупная партия гуманитарного груза – от техники до бани - доставлена из Нижегородской области в зону специальной военной операции по заявкам военнослужащих,... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T13:33

2024-09-16T13:33

2024-09-16T13:33

надежные люди

нижегородская область

сво

гуманитарная помощь

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Крупная партия гуманитарного груза – от техники до бани - доставлена из Нижегородской области в зону специальной военной операции по заявкам военнослужащих, сообщает Дом народного единства. Помощь была собрана координационным центром по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей и нижегородскими волонтёрами. "Доставили нашим защитникам важный груз - более 20 тонн. В двух машинах самое необходимое: продукты питания, строительные материалы, средства связи, техника, инструменты, баня для военного госпиталя и многое другое. Мы делаем все, чтобы наши воины на передовой чувствовали заботу и поддержку", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора Дома народного единства Татьяны Дружининой. Всего с начала специальной военной операции правительство Нижегородской области и координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства, отправили уже более 620 конвоев гуманитарной помощи в воинские части, где служат жители региона.

https://ria.ru/20240915/seti-1972848182.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

нижегородская область, сво, гуманитарная помощь