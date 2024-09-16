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Стройматериалы и технику направили бойцам СВО из Нижегородской области - РИА Новости, 16.09.2024
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Надежные люди
 
13:33 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/pomosch-1972952141.html
Стройматериалы и технику направили бойцам СВО из Нижегородской области
Стройматериалы и технику направили бойцам СВО из Нижегородской области - РИА Новости, 16.09.2024
Стройматериалы и технику направили бойцам СВО из Нижегородской области
Крупная партия гуманитарного груза – от техники до бани - доставлена из Нижегородской области в зону специальной военной операции по заявкам военнослужащих,... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T13:33
2024-09-16T13:33
надежные люди
нижегородская область
сво
гуманитарная помощь
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Крупная партия гуманитарного груза – от техники до бани - доставлена из Нижегородской области в зону специальной военной операции по заявкам военнослужащих, сообщает Дом народного единства. Помощь была собрана координационным центром по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей и нижегородскими волонтёрами. "Доставили нашим защитникам важный груз - более 20 тонн. В двух машинах самое необходимое: продукты питания, строительные материалы, средства связи, техника, инструменты, баня для военного госпиталя и многое другое. Мы делаем все, чтобы наши воины на передовой чувствовали заботу и поддержку", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора Дома народного единства Татьяны Дружининой. Всего с начала специальной военной операции правительство Нижегородской области и координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства, отправили уже более 620 конвоев гуманитарной помощи в воинские части, где служат жители региона.
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нижегородская область, сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Нижегородская область, СВО, Гуманитарная помощь

Стройматериалы и технику направили бойцам СВО из Нижегородской области

© Фото : нижегородский Дом народного единстваОтправка гуманитарного груза бойцам СВО из Нижегородской области
Отправка гуманитарного груза бойцам СВО из Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : нижегородский Дом народного единства
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Крупная партия гуманитарного груза – от техники до бани - доставлена из Нижегородской области в зону специальной военной операции по заявкам военнослужащих, сообщает Дом народного единства.
Помощь была собрана координационным центром по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей и нижегородскими волонтёрами.
© Фото : нижегородский Дом народного единстваОтправка гуманитарного груза бойцам СВО из Нижегородской области
Отправка гуманитарного груза бойцам СВО из Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : нижегородский Дом народного единства
Отправка гуманитарного груза бойцам СВО из Нижегородской области
"Доставили нашим защитникам важный груз - более 20 тонн. В двух машинах самое необходимое: продукты питания, строительные материалы, средства связи, техника, инструменты, баня для военного госпиталя и многое другое. Мы делаем все, чтобы наши воины на передовой чувствовали заботу и поддержку", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора Дома народного единства Татьяны Дружининой.
Всего с начала специальной военной операции правительство Нижегородской области и координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства, отправили уже более 620 конвоев гуманитарной помощи в воинские части, где служат жители региона.
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Надежные людиНижегородская областьСВОГуманитарная помощь
 
 
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