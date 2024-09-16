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Стройматериалы и технику направили бойцам СВО из Нижегородской области
Стройматериалы и технику направили бойцам СВО из Нижегородской области - РИА Новости, 16.09.2024
Стройматериалы и технику направили бойцам СВО из Нижегородской области
Крупная партия гуманитарного груза – от техники до бани - доставлена из Нижегородской области в зону специальной военной операции по заявкам военнослужащих,... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T13:33
2024-09-16T13:33
2024-09-16T13:33
надежные люди
нижегородская область
сво
гуманитарная помощь
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Крупная партия гуманитарного груза – от техники до бани - доставлена из Нижегородской области в зону специальной военной операции по заявкам военнослужащих, сообщает Дом народного единства. Помощь была собрана координационным центром по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей и нижегородскими волонтёрами. "Доставили нашим защитникам важный груз - более 20 тонн. В двух машинах самое необходимое: продукты питания, строительные материалы, средства связи, техника, инструменты, баня для военного госпиталя и многое другое. Мы делаем все, чтобы наши воины на передовой чувствовали заботу и поддержку", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора Дома народного единства Татьяны Дружининой. Всего с начала специальной военной операции правительство Нижегородской области и координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства, отправили уже более 620 конвоев гуманитарной помощи в воинские части, где служат жители региона.
https://ria.ru/20240915/seti-1972848182.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Нижегородская область, СВО, Гуманитарная помощь
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Крупная партия гуманитарного груза – от техники до бани - доставлена из Нижегородской области в зону специальной военной операции по заявкам военнослужащих, сообщает Дом народного единства.
Помощь была собрана координационным центром по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей и нижегородскими волонтёрами.
"Доставили нашим защитникам важный груз - более 20 тонн. В двух машинах самое необходимое: продукты питания, строительные материалы, средства связи, техника, инструменты, баня для военного госпиталя и многое другое. Мы делаем все, чтобы наши воины на передовой чувствовали заботу и поддержку", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора Дома народного единства Татьяны Дружининой.
Всего с начала специальной военной операции
правительство Нижегородской области и координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства, отправили уже более 620 конвоев гуманитарной помощи в воинские части, где служат жители региона.