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Пес Стивен в Перми помогает волонтерам собирать грузы для бойцов СВО

Пес Стивен в Перми помогает волонтерам собирать грузы для бойцов СВО - РИА Новости, 16.09.2024

Пес Стивен в Перми помогает волонтерам собирать грузы для бойцов СВО

Пес по кличке Стивен уже больше года помогает пермским волонтерам собирать посылки для бойцов СВО, сообщил благотворительный фонд "Единый центр поддержки". РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T11:12

2024-09-16T11:12

2024-09-16T11:12

надежные люди

пермь

сво

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ПЕРМЬ, 16 сен - РИА Новости. Пес по кличке Стивен уже больше года помогает пермским волонтерам собирать посылки для бойцов СВО, сообщил благотворительный фонд "Единый центр поддержки". Десятки участников фонда "Мы вместе", сотрудничающего с пермским "Единым центром поддержки", занимаются оказанием помощи фронту. С осени 2022 года волонтеры укомплектовывают тактические аптечки, формируют сумки полевых врачей, плетут маскировочные сети, помогают в сборе грузов с гуманитарной помощью, которая в дальнейшем отправляется к военнослужащим в зону СВО. "Ряды сплоченного коллектива "Мы вместе" пополнил четвероногий друг по кличке Стивен, первое знакомство с которым произошло в апреле 2023 года, когда он со своей хозяйкой Валентиной пришел в фонд и сразу же завоевал сердца и всеобщую любовь", - сообщили в фонде. По словам хозяйки Стивена Валентины, питомца невозможно удержать дома, если она собирается в фонд. Когда пес забегает в цех, все волонтеры радуются, улыбаются и говорят собаке теплые слова. Уточняется, что Стивен очень любит, когда приходят люди с детьми. Еще ему очень нравится помогать мужчинам упаковывать маскировочные сети. "Стивен четко следит за распорядком рабочего дня, напоминает нам об отдыхе в определенное время, когда готова сеть, тщательно проверяет ее на прочность, охраняет нас. Он для нас такой же волонтёр, как и мы, и еще профессиональный психолог. Участие Стивена в тяжелой работе для всех как антистресс, делая людей добрее и лучше, и кроме того, он уже стал талисманом нашего подразделения", - поделились сотрудники "Мы вместе".

пермь

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермь, сво