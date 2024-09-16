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Пес Стивен в Перми помогает волонтерам собирать грузы для бойцов СВО - РИА Новости, 16.09.2024
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Надежные люди
 
11:12 16.09.2024
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Пес Стивен в Перми помогает волонтерам собирать грузы для бойцов СВО
Пес Стивен в Перми помогает волонтерам собирать грузы для бойцов СВО - РИА Новости, 16.09.2024
Пес Стивен в Перми помогает волонтерам собирать грузы для бойцов СВО
Пес по кличке Стивен уже больше года помогает пермским волонтерам собирать посылки для бойцов СВО, сообщил благотворительный фонд "Единый центр поддержки". РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T11:12
2024-09-16T11:12
надежные люди
пермь
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ПЕРМЬ, 16 сен - РИА Новости. Пес по кличке Стивен уже больше года помогает пермским волонтерам собирать посылки для бойцов СВО, сообщил благотворительный фонд "Единый центр поддержки". Десятки участников фонда "Мы вместе", сотрудничающего с пермским "Единым центром поддержки", занимаются оказанием помощи фронту. С осени 2022 года волонтеры укомплектовывают тактические аптечки, формируют сумки полевых врачей, плетут маскировочные сети, помогают в сборе грузов с гуманитарной помощью, которая в дальнейшем отправляется к военнослужащим в зону СВО. "Ряды сплоченного коллектива "Мы вместе" пополнил четвероногий друг по кличке Стивен, первое знакомство с которым произошло в апреле 2023 года, когда он со своей хозяйкой Валентиной пришел в фонд и сразу же завоевал сердца и всеобщую любовь", - сообщили в фонде. По словам хозяйки Стивена Валентины, питомца невозможно удержать дома, если она собирается в фонд. Когда пес забегает в цех, все волонтеры радуются, улыбаются и говорят собаке теплые слова. Уточняется, что Стивен очень любит, когда приходят люди с детьми. Еще ему очень нравится помогать мужчинам упаковывать маскировочные сети. "Стивен четко следит за распорядком рабочего дня, напоминает нам об отдыхе в определенное время, когда готова сеть, тщательно проверяет ее на прочность, охраняет нас. Он для нас такой же волонтёр, как и мы, и еще профессиональный психолог. Участие Стивена в тяжелой работе для всех как антистресс, делая людей добрее и лучше, и кроме того, он уже стал талисманом нашего подразделения", - поделились сотрудники "Мы вместе".
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пермь, сво
Надежные люди, Пермь, СВО

Пес Стивен в Перми помогает волонтерам собирать грузы для бойцов СВО

© Фото предоставлено волонтерами фонда "Мы вместе"Пес по кличке Стивен в Перми помогает волонтерам собирать грузы для бойцов СВО
Пес по кличке Стивен в Перми помогает волонтерам собирать грузы для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото предоставлено волонтерами фонда "Мы вместе"
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ПЕРМЬ, 16 сен - РИА Новости. Пес по кличке Стивен уже больше года помогает пермским волонтерам собирать посылки для бойцов СВО, сообщил благотворительный фонд "Единый центр поддержки".
Десятки участников фонда "Мы вместе", сотрудничающего с пермским "Единым центром поддержки", занимаются оказанием помощи фронту. С осени 2022 года волонтеры укомплектовывают тактические аптечки, формируют сумки полевых врачей, плетут маскировочные сети, помогают в сборе грузов с гуманитарной помощью, которая в дальнейшем отправляется к военнослужащим в зону СВО.
© Фото предоставлено волонтерами фонда "Мы вместе"Пес по кличке Стивен в Перми помогает волонтерам собирать грузы для бойцов СВО
Пес по кличке Стивен в Перми помогает волонтерам собирать грузы для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото предоставлено волонтерами фонда "Мы вместе"
Пес по кличке Стивен в Перми помогает волонтерам собирать грузы для бойцов СВО
"Ряды сплоченного коллектива "Мы вместе" пополнил четвероногий друг по кличке Стивен, первое знакомство с которым произошло в апреле 2023 года, когда он со своей хозяйкой Валентиной пришел в фонд и сразу же завоевал сердца и всеобщую любовь", - сообщили в фонде.
По словам хозяйки Стивена Валентины, питомца невозможно удержать дома, если она собирается в фонд. Когда пес забегает в цех, все волонтеры радуются, улыбаются и говорят собаке теплые слова. Уточняется, что Стивен очень любит, когда приходят люди с детьми. Еще ему очень нравится помогать мужчинам упаковывать маскировочные сети.
"Стивен четко следит за распорядком рабочего дня, напоминает нам об отдыхе в определенное время, когда готова сеть, тщательно проверяет ее на прочность, охраняет нас. Он для нас такой же волонтёр, как и мы, и еще профессиональный психолог. Участие Стивена в тяжелой работе для всех как антистресс, делая людей добрее и лучше, и кроме того, он уже стал талисманом нашего подразделения", - поделились сотрудники "Мы вместе".
 
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