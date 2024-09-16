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Президент Израиля и премьер Нетаньяху осудили покушение на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024
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09:36 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/pokushenie-1972900048.html
Президент Израиля и премьер Нетаньяху осудили покушение на Трампа
Президент Израиля и премьер Нетаньяху осудили покушение на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024
Президент Израиля и премьер Нетаньяху осудили покушение на Трампа
Президент Израиля Ицхак Герцог и премьер Биньямин Нетаньяху осудили предполагаемое покушение на экс-президента США Дональда Трампа, Герцог, в социальной сети X... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T09:36
2024-09-16T09:36
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израиль
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дональд трамп
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог и премьер Биньямин Нетаньяху осудили предполагаемое покушение на экс-президента США Дональда Трампа, Герцог, в социальной сети X (бывшая Twitter) в частности, назвал произошедшее тревожным политическим насилием, опасным для демократии, а Нетаньяху призвал Трампа не полагаться на удачу. "Я был глубоко рад услышать, что президент Трамп не пострадал при ещё одном покушении на его жизнь. Все голоса и лидеры всего политического спектра должны объединиться, чтобы осудить столь тревожное политическое насилие, которое представляет собой явную и реальную опасность для демократии", - написал Герцог. Нетаньяху заявил, что он вместе с супругой шокирован второй попыткой убийства Трампа, добавив, что с облегчением узнал о ее провале. "Однако нам не следует полагаться на удачу. Мы передаем наши наилучшие пожелания Дональду и Мелании, а также надеемся, что будут приняты все меры для того, чтобы гарантировать, что такие смертоносные нападения на кандидата на пост президента США будут предотвращены заранее", - говорится в заявлении премьера. Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
https://ria.ru/20240715/pokushenie-1959811448.html
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в мире, сша, израиль, флорида, дональд трамп, ицхак герцог, биньямин нетаньяху, twitter, фбр, ак-47, повторное покушение на трампа
В мире, США, Израиль, Флорида, Дональд Трамп, Ицхак Герцог, Биньямин Нетаньяху, Twitter, ФБР, АК-47, Повторное покушение на Трампа
Президент Израиля и премьер Нетаньяху осудили покушение на Трампа

Глава Израиля назвал покушение на Трампа насилием, опасным для демократии

© AP Photo / Terry RennaПолицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Terry Renna
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог и премьер Биньямин Нетаньяху осудили предполагаемое покушение на экс-президента США Дональда Трампа, Герцог, в социальной сети X (бывшая Twitter) в частности, назвал произошедшее тревожным политическим насилием, опасным для демократии, а Нетаньяху призвал Трампа не полагаться на удачу.
"Я был глубоко рад услышать, что президент Трамп не пострадал при ещё одном покушении на его жизнь. Все голоса и лидеры всего политического спектра должны объединиться, чтобы осудить столь тревожное политическое насилие, которое представляет собой явную и реальную опасность для демократии", - написал Герцог.
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Эксперты рассказали, как покушение на Трампа повлияет на выборы
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Нетаньяху заявил, что он вместе с супругой шокирован второй попыткой убийства Трампа, добавив, что с облегчением узнал о ее провале.
"Однако нам не следует полагаться на удачу. Мы передаем наши наилучшие пожелания Дональду и Мелании, а также надеемся, что будут приняты все меры для того, чтобы гарантировать, что такие смертоносные нападения на кандидата на пост президента США будут предотвращены заранее", - говорится в заявлении премьера.
Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
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В миреСШАИзраильФлоридаДональд ТрампИцхак ГерцогБиньямин НетаньяхуTwitterФБРАК-47Повторное покушение на Трампа
 
 
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