Президент Израиля и премьер Нетаньяху осудили покушение на Трампа
Глава Израиля назвал покушение на Трампа насилием, опасным для демократии
© AP Photo / Terry RennaПолицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
© AP Photo / Terry Renna
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог и премьер Биньямин Нетаньяху осудили предполагаемое покушение на экс-президента США Дональда Трампа, Герцог, в социальной сети X (бывшая Twitter) в частности, назвал произошедшее тревожным политическим насилием, опасным для демократии, а Нетаньяху призвал Трампа не полагаться на удачу.
"Я был глубоко рад услышать, что президент Трамп не пострадал при ещё одном покушении на его жизнь. Все голоса и лидеры всего политического спектра должны объединиться, чтобы осудить столь тревожное политическое насилие, которое представляет собой явную и реальную опасность для демократии", - написал Герцог.
Нетаньяху заявил, что он вместе с супругой шокирован второй попыткой убийства Трампа, добавив, что с облегчением узнал о ее провале.
"Однако нам не следует полагаться на удачу. Мы передаем наши наилучшие пожелания Дональду и Мелании, а также надеемся, что будут приняты все меры для того, чтобы гарантировать, что такие смертоносные нападения на кандидата на пост президента США будут предотвращены заранее", - говорится в заявлении премьера.
Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.