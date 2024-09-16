https://ria.ru/20240916/pokushenie-1972900048.html

Президент Израиля и премьер Нетаньяху осудили покушение на Трампа

Президент Израиля и премьер Нетаньяху осудили покушение на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024

Президент Израиля и премьер Нетаньяху осудили покушение на Трампа

Президент Израиля Ицхак Герцог и премьер Биньямин Нетаньяху осудили предполагаемое покушение на экс-президента США Дональда Трампа, Герцог, в социальной сети X... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T09:36

2024-09-16T09:36

2024-09-16T09:36

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог и премьер Биньямин Нетаньяху осудили предполагаемое покушение на экс-президента США Дональда Трампа, Герцог, в социальной сети X (бывшая Twitter) в частности, назвал произошедшее тревожным политическим насилием, опасным для демократии, а Нетаньяху призвал Трампа не полагаться на удачу. "Я был глубоко рад услышать, что президент Трамп не пострадал при ещё одном покушении на его жизнь. Все голоса и лидеры всего политического спектра должны объединиться, чтобы осудить столь тревожное политическое насилие, которое представляет собой явную и реальную опасность для демократии", - написал Герцог. Нетаньяху заявил, что он вместе с супругой шокирован второй попыткой убийства Трампа, добавив, что с облегчением узнал о ее провале. "Однако нам не следует полагаться на удачу. Мы передаем наши наилучшие пожелания Дональду и Мелании, а также надеемся, что будут приняты все меры для того, чтобы гарантировать, что такие смертоносные нападения на кандидата на пост президента США будут предотвращены заранее", - говорится в заявлении премьера. Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.

https://ria.ru/20240715/pokushenie-1959811448.html

https://ria.ru/20240714/tramp-1959503104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, израиль, флорида, дональд трамп, ицхак герцог, биньямин нетаньяху, twitter, фбр, ак-47, повторное покушение на трампа