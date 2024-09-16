https://ria.ru/20240916/pogoda-1972892237.html

Синоптик рассказал, когда в Москве закончится метеорологическое лето

Синоптик рассказал, когда в Москве закончится метеорологическое лето - РИА Новости, 16.09.2024

Синоптик рассказал, когда в Москве закончится метеорологическое лето

Метеорологическое лето в Москве продлится в общей сложности 130 суток вместо обычных 99 и закончится 22 сентября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T08:33

2024-09-16T08:33

2024-09-16T08:39

москва

евгений тишковец

общество

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Метеорологическое лето в Москве продлится в общей сложности 130 суток вместо обычных 99 и закончится 22 сентября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Предстоящая семидневка станет заключительной неделей метеорологического лета, которое в целом продлится с 17 мая по 22 сентября, что в общем составит 130 суток вместо положенных 99 суток, по климату - с 26 мая по 1 сентября - включительно", - сказал Тишковец.Синоптик отметил, что в понедельник и вторник по ночам воздух будет остывать до плюс 9 - плюс 12, а днем прогреется до 25 градусов. В среду также станет на градус прохладнее, а в четверг дневная температура понизится до плюс 20 - плюс 23 градусов. В пятницу и субботу днем будет около плюс 20, а в воскресенье уже не выше плюс 16 - плюс 19 градусов. В выходные местами может пройти незначительный дождь."В заключительную неделю сентября ожидается ощутимое понижение температуры. Мощный обвал полярного холода с дождями прогнозируется с 27 сентября, когда по ночам воздух станет интенсивно остывать до плюс 1 - плюс 6, на почве возможны первые заморозки, а днем всего плюс 6 - плюс 11 градусов", - уточнил Тишковец.Он добавил, что среднесуточная температура опустится ниже плюс 10 градусов. Начнется золотая осень, которая продолжится до середины октября.

https://ria.ru/20240915/kinolog-1972770490.html

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москва, евгений тишковец, общество