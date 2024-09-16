https://ria.ru/20240916/podrostki-1972946607.html

Свыше 5 тысяч оренбургских подростков в каникулы работали на предприятиях

Свыше 5 тысяч оренбургских подростков в каникулы работали на предприятиях - РИА Новости, 16.09.2024

Свыше 5 тысяч оренбургских подростков в каникулы работали на предприятиях

На предприятиях и в организациях Оренбургской области в каникулы поработали более 5 тысяч подростков, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T13:18

2024-09-16T13:18

2024-09-16T13:18

оренбургская область

денис паслер

подростки

работа

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. На предприятиях и в организациях Оренбургской области в каникулы поработали более 5 тысяч подростков, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Организация занятости подростков в период каникул – важное направление работы. В прошлом году за лето трудовой опыт получили более 5,3 тысячи детей. По федеральной программе мы возмещаем работодателям затраты на выплату заработной платы при трудоустройстве по направлению службы занятости подростков в возрасте от 16 до 18 лет. Главное, чтобы на предприятии соблюдались условия организации труда и обеспечивалась безопасность подростков", – приводит пресс-служба слова губернатора региона Дениса Паслера. Он добавил, что ребята трудились подсобными рабочими, уборщиками производственных помещений, работниками торгового зала, мойщиками посуды, помощниками библиотекаря, воспитателя, ухаживали за животными, были курьерами в редакциях газет, помогали в озеленении парков. Три тысячи подростков работали в школах: вожатыми в лагерях дневного пребывания, сортировали учебную литературу. В свою очередь, министр труда и занятости населения Оренбургской области Наиля Исхакова заявила, что работа во время каникул пользуется большим спросом среди молодых оренбуржцев. Для детей это способ заработать. Однако, в первую очередь, это помогает им определиться с будущей профессией, получить первый трудовой опыт, познакомиться с потенциальными работодателями региона, а также способствует профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Отмечается, что 22 новотроицких школьника летом трудились в "Управлении коммунального хозяйства". Ребята ухаживали за насаждениями, помогали в уборке мусора. За работу получили не только зарплату.

https://ria.ru/20240830/avtobusy-1969422906.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, подростки, работа