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Подполье сообщило об ударе в пригороде Житомира - РИА Новости, 16.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:00 16.09.2024 (обновлено: 09:10 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/podpole-1972894524.html
Подполье сообщило об ударе в пригороде Житомира
Подполье сообщило об ударе в пригороде Житомира - РИА Новости, 16.09.2024
Подполье сообщило об ударе в пригороде Житомира
Удар зафиксирован в пригороде Житомира, куда переместились украинские военные из-под Николаева, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T09:00
2024-09-16T09:10
специальная военная операция на украине
житомир
николаев (украина)
в мире
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МОСКВА. 16 сен – РАИ Новости. Удар зафиксирован в пригороде Житомира, куда переместились украинские военные из-под Николаева, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Пригород Житомира, куда переместились бандеровцы из-под Николаева, получил два хороших удара", - сообщил Лебедев.
https://ria.ru/20240916/podpole-1972884962.html
житомир
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житомир, николаев (украина), в мире
Специальная военная операция на Украине, Житомир, Николаев (Украина), В мире
Подполье сообщило об ударе в пригороде Житомира

Подполье: в пригороде Житомира, куда прибыли военные ВСУ, зафиксировали удар

© Минобороны РФНанесение ударов по объектам военного управления и системы энергетики Украины
Нанесение ударов по объектам военного управления и системы энергетики Украины - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Минобороны РФ
Нанесение ударов по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Архивное фото
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МОСКВА. 16 сен – РАИ Новости. Удар зафиксирован в пригороде Житомира, куда переместились украинские военные из-под Николаева, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Пригород Житомира, куда переместились бандеровцы из-под Николаева, получил два хороших удара", - сообщил Лебедев.
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Удар российской армии уничтожил склады ВСУ под Киевом, сообщили в подполье
06:40
 
Специальная военная операция на УкраинеЖитомирНиколаев (Украина)В мире
 
 
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