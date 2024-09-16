https://ria.ru/20240916/podpole-1972894524.html
Подполье сообщило об ударе в пригороде Житомира
Подполье сообщило об ударе в пригороде Житомира - РИА Новости, 16.09.2024
Подполье сообщило об ударе в пригороде Житомира
Удар зафиксирован в пригороде Житомира, куда переместились украинские военные из-под Николаева, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T09:00
2024-09-16T09:00
2024-09-16T09:10
специальная военная операция на украине
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МОСКВА. 16 сен – РАИ Новости. Удар зафиксирован в пригороде Житомира, куда переместились украинские военные из-под Николаева, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Пригород Житомира, куда переместились бандеровцы из-под Николаева, получил два хороших удара", - сообщил Лебедев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
житомир, николаев (украина), в мире
Специальная военная операция на Украине, Житомир, Николаев (Украина), В мире
Подполье сообщило об ударе в пригороде Житомира
Подполье: в пригороде Житомира, куда прибыли военные ВСУ, зафиксировали удар