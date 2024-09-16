https://ria.ru/20240916/podpole-1972884962.html

Удар российской армии уничтожил склады ВСУ под Киевом, сообщили в подполье

Удар российской армии уничтожил склады ВСУ под Киевом, сообщили в подполье - РИА Новости, 16.09.2024

Удар российской армии уничтожил склады ВСУ под Киевом, сообщили в подполье

Удары нанесены по Киевской области и пригороду, поражены склады на железной дороге, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T06:40

2024-09-16T06:40

2024-09-16T07:02

специальная военная операция на украине

киевская область

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вооруженные силы рф

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 16 сен — РИА Новости. Удары нанесены по Киевской области и пригороду, поражены склады на железной дороге, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Киевская область и пригород, получили несколько серий прилетов. Наконец по (городу - ред.) Фастову ударили, по складам на ж/д", — сообщил Лебедев.Собеседник агентства добавил, что удары были также нанесены по Днепропетровской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областям Украины.

https://ria.ru/20240915/ukraina-1972857275.html

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украина

винницкая область

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киевская область, безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сергей лебедев, винницкая область