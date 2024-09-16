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Удар российской армии уничтожил склады ВСУ под Киевом, сообщили в подполье - РИА Новости, 16.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:40 16.09.2024 (обновлено: 07:02 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/podpole-1972884962.html
Удар российской армии уничтожил склады ВСУ под Киевом, сообщили в подполье
Удар российской армии уничтожил склады ВСУ под Киевом, сообщили в подполье - РИА Новости, 16.09.2024
Удар российской армии уничтожил склады ВСУ под Киевом, сообщили в подполье
Удары нанесены по Киевской области и пригороду, поражены склады на железной дороге, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T06:40
2024-09-16T07:02
специальная военная операция на украине
киевская область
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 16 сен — РИА Новости. Удары нанесены по Киевской области и пригороду, поражены склады на железной дороге, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.&quot;Киевская область и пригород, получили несколько серий прилетов. Наконец по (городу - ред.) Фастову ударили, по складам на ж/д&quot;, — сообщил Лебедев.Собеседник агентства добавил, что удары были также нанесены по Днепропетровской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областям Украины.
https://ria.ru/20240915/ukraina-1972857275.html
киевская область
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киевская область, безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сергей лебедев, винницкая область
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Сергей Лебедев, Винницкая область
Удар российской армии уничтожил склады ВСУ под Киевом, сообщили в подполье

Подполье: ВС России ударили по Киевской области и пригороду, поражены склады ВСУ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 сен — РИА Новости. Удары нанесены по Киевской области и пригороду, поражены склады на железной дороге, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«

"Киевская область и пригород, получили несколько серий прилетов. Наконец по (городу - ред.) Фастову ударили, по складам на ж/д", — сообщил Лебедев.

Собеседник агентства добавил, что удары были также нанесены по Днепропетровской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областям Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевская областьБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСергей ЛебедевВинницкая область
 
 
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