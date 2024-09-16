https://ria.ru/20240916/podpole-1972884962.html
Удар российской армии уничтожил склады ВСУ под Киевом, сообщили в подполье
Удар российской армии уничтожил склады ВСУ под Киевом, сообщили в подполье - РИА Новости, 16.09.2024
Удар российской армии уничтожил склады ВСУ под Киевом, сообщили в подполье
Удары нанесены по Киевской области и пригороду, поражены склады на железной дороге, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T06:40
2024-09-16T06:40
2024-09-16T07:02
специальная военная операция на украине
киевская область
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
сергей лебедев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944654985_0:0:1872:1053_1920x0_80_0_0_855dd35754c1e50101114e4b2c469a9e.jpg
ДОНЕЦК, 16 сен — РИА Новости. Удары нанесены по Киевской области и пригороду, поражены склады на железной дороге, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Киевская область и пригород, получили несколько серий прилетов. Наконец по (городу - ред.) Фастову ударили, по складам на ж/д", — сообщил Лебедев.Собеседник агентства добавил, что удары были также нанесены по Днепропетровской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областям Украины.
https://ria.ru/20240915/ukraina-1972857275.html
киевская область
россия
украина
винницкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944654985_0:0:2156:1617_1920x0_80_0_0_3669a525d8b8b53be1664e47d1d098c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киевская область, безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сергей лебедев, винницкая область
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Сергей Лебедев, Винницкая область
Удар российской армии уничтожил склады ВСУ под Киевом, сообщили в подполье
Подполье: ВС России ударили по Киевской области и пригороду, поражены склады ВСУ