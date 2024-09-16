https://ria.ru/20240916/podmoskove-1973014559.html

Подготовку многоэтажек к зиме завершат в Подмосковье в октябре

Подготовку многоэтажек к зиме завершат в Подмосковье в октябре - РИА Новости, 16.09.2024

Подготовку многоэтажек к зиме завершат в Подмосковье в октябре

Подготовку многоквартирных домов (МКД) к отопительному сезону завершат в октябре в Подмосковье, сейчас идет масштабная работа по модернизации теплосетей и... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T20:05

2024-09-16T20:05

2024-09-16T20:10

московская область (подмосковье)

солнечногорск

воскресенск

андрей воробьев

евгений хромушин

новости подмосковья

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Подготовку многоквартирных домов (МКД) к отопительному сезону завершат в октябре в Подмосковье, сейчас идет масштабная работа по модернизации теплосетей и котельных, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Тему подготовки к отопительному сезону губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с руководящим составом регионального правительства и главами округов. Он подчеркнул, что сейчас важно держать на контроле сроки проведения всех мероприятий, а где необходимо – ускорить темпы. "Мы ведем масштабную работу в преддверии старта отопительного сезона — это модернизация котельных и теплосетей, подготовка многоквартирных домов. На особом внимании у нас сейчас ряд территорий, где реализуются концессионные соглашения – это городской округ Пушкинский, Сергиево-Посадский, Солнечногорск, Воскресенск. Важно в кратчайшие сроки завершить подготовку всех систем к осенне-зимнему периоду", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. В Подмосковье порядка 54 тысяч многоквартирных домов. В этом году была проведена проактивная проверка более 27 тысяч из них – все это МКД не выше пяти этажей, построенные до 1990 года, а также жилые строения, по которым поступало наибольшее количество обращений жителей. В зоне особого контроля на данный момент - 8 663 дома. Это МКД со скатной кровлей и верхней разводкой. Каждый из них осмотрели специалисты – там, где выявлены нарушения, идет устранение. Работы завершат в октябре. Заместитель председателя правительства Московской области – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов отметил, что в последние две недели в Подольске идет очень активная поставка материалов. На складах находится 80 тысяч погонных метров утеплителей труб, а вся протяженность труб в округе составляет 160 тысяч погонных метров. Мурашов добавил, что в ближайшем месяце половину из этого объема должны утеплить. Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин также сообщил отметил, что в области стартуют пробные топки на объектах теплоснабжения. "Начинается поочередный запуск каждого котла. Перед этим проходит проверка исправности газового оборудования, циркуляции насосов котлов. По результатам пробных топок составляются акты, и мы понимаем, что котел запустился, работает как надо", - сказал Хромушин. Он добавил, что по нормативному документу с 15 сентября все магистральные сети должны быть заполнены теплоносителем под давлением и находиться они должны в таком состоянии непосредственно до запуска котельных.

https://ria.ru/20240913/reutov-1972609809.html

https://ria.ru/20240912/sotsuchrezhdeniya-1972356713.html

московская область (подмосковье)

солнечногорск

воскресенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), солнечногорск, воскресенск, андрей воробьев, евгений хромушин