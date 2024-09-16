https://ria.ru/20240916/podlog-1973063107.html

Сотрудников архангельского вуза заподозрили в подлоге

Сотрудников архангельского вуза заподозрили в подлоге - РИА Новости, 16.09.2024

Сотрудников архангельского вуза заподозрили в подлоге

Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудников высшего учебного заведения, которые подозреваются в том, что зачислили в... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T20:35

2024-09-16T20:35

2024-09-16T20:35

происшествия

россия

архангельская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МУРМАНСК, 16 сен – РИА Новости. Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудников высшего учебного заведения, которые подозреваются в том, что зачислили в аспирантуру без экзаменов нескольких абитуриентов, чтобы те получили отсрочку во время частичной мобилизации, сообщили в региональном СУСК РФ. Отмечается, что дело возбуждено в отношении двух сотрудников высшего учебного заведения. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) ч. 5 ст.33 ч.1 ст. 285 УК РФ (пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями) и ч.5 ст. 33 ч.1 ст. 292 УК РФ (пособничество в служебном подлоге). "Следствием установлено, что сотрудники учебного заведения без проведения вступительных испытаний организовали подготовку и подписали приказ о зачислении в число обучающихся по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре нескольких абитуриентов", - говорится в сообщении. В результате эти абитуриенты незаконно были включены в списки обучающихся. Их количество не уточняется. В релизе не называется учебное заведение, но как РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией, речь идет о Северном Арктическом Федеральном Университете.

https://ria.ru/20240709/prokuratura-1958513460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, архангельская область, следственный комитет россии (ск рф)