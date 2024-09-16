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Сотрудников архангельского вуза заподозрили в подлоге - РИА Новости, 16.09.2024
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20:35 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/podlog-1973063107.html
Сотрудников архангельского вуза заподозрили в подлоге
Сотрудников архангельского вуза заподозрили в подлоге - РИА Новости, 16.09.2024
Сотрудников архангельского вуза заподозрили в подлоге
Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудников высшего учебного заведения, которые подозреваются в том, что зачислили в... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T20:35
2024-09-16T20:35
происшествия
россия
архангельская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МУРМАНСК, 16 сен – РИА Новости. Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудников высшего учебного заведения, которые подозреваются в том, что зачислили в аспирантуру без экзаменов нескольких абитуриентов, чтобы те получили отсрочку во время частичной мобилизации, сообщили в региональном СУСК РФ. Отмечается, что дело возбуждено в отношении двух сотрудников высшего учебного заведения. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) ч. 5 ст.33 ч.1 ст. 285 УК РФ (пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями) и ч.5 ст. 33 ч.1 ст. 292 УК РФ (пособничество в служебном подлоге). "Следствием установлено, что сотрудники учебного заведения без проведения вступительных испытаний организовали подготовку и подписали приказ о зачислении в число обучающихся по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре нескольких абитуриентов", - говорится в сообщении. В результате эти абитуриенты незаконно были включены в списки обучающихся. Их количество не уточняется. В релизе не называется учебное заведение, но как РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией, речь идет о Северном Арктическом Федеральном Университете.
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происшествия, россия, архангельская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Архангельская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Сотрудников архангельского вуза заподозрили в подлоге

Сотрудников архангельского вуза подозревают в помощи в уклонении от мобилизации

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МУРМАНСК, 16 сен – РИА Новости. Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудников высшего учебного заведения, которые подозреваются в том, что зачислили в аспирантуру без экзаменов нескольких абитуриентов, чтобы те получили отсрочку во время частичной мобилизации, сообщили в региональном СУСК РФ.
Отмечается, что дело возбуждено в отношении двух сотрудников высшего учебного заведения. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) ч. 5 ст.33 ч.1 ст. 285 УК РФ (пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями) и ч.5 ст. 33 ч.1 ст. 292 УК РФ (пособничество в служебном подлоге).
«
"Следствием установлено, что сотрудники учебного заведения без проведения вступительных испытаний организовали подготовку и подписали приказ о зачислении в число обучающихся по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре нескольких абитуриентов", - говорится в сообщении. В результате эти абитуриенты незаконно были включены в списки обучающихся. Их количество не уточняется.
В релизе не называется учебное заведение, но как РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией, речь идет о Северном Арктическом Федеральном Университете.
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