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В ПМР прокомментировали поддержку Кишиневом санкций против российских СМИ - РИА Новости, 16.09.2024
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18:40 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/pmr-1973044346.html
В ПМР прокомментировали поддержку Кишиневом санкций против российских СМИ
В ПМР прокомментировали поддержку Кишиневом санкций против российских СМИ - РИА Новости, 16.09.2024
В ПМР прокомментировали поддержку Кишиневом санкций против российских СМИ
Поддержка Кишиневом санкций против российских СМИ является выполнением заказа Запада, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T18:40
2024-09-16T18:40
молдавия
кишинев
илан шор
майя санду
министерство финансов сша
санкции сша против "россии сегодня" и rt
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ТИРАСПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Поддержка Кишиневом санкций против российских СМИ является выполнением заказа Запада, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Андрей Сафонов. Ранее МИД Молдавии выразил поддержку санкциям Минфина США против российской Автономной независимой организации (АНО) "Евразия", связанной с бизнесменом и политиком Иланом Шором, а также против международной медиагруппы "Россия сегодня" и АНО "ТВ-Новости". "Можно с уверенностью утверждать, что это не спонтанное решение отважных правителей Молдовы, а заказ кураторов Запада и копировка действий либеральных западных элит, уничтожающих от Вашингтона до Западной Европы демократические права и свободы. И в первую очередь – право людей на получение и распространение информации", - сказал Сафонов. По его мнению, в эту струю информационной диктатуры "встроился" и кишинёвский режим, которому Вашингтон, Брюссель и Бухарест поставил двуединую задачу: во-первых, выиграть выборы президента Молдавии; во-вторых, получить одобрение избирателей на не вполне ясные изменения в Конституции РМ, которые законодательно закрепили бы однозначный курс страны на Евросоюз. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Евросоюз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, в том числе нынешний президент Майя Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке. "Кишинёвский режим даёт всё больше оснований для признания избирательной кампании в Молдове, проходящей в антидемократических условиях", - отметил собеседник агентства. Он полагает, что в этих условиях не исключено даже развязывание репрессий против пророссийских и даже просто нелояльных режиму Кишинёва сил. "А они легче проходят в условиях информационной изоляции избирателей от неугодных молдавским правителям информационных потоков, чтобы навсегда исключить изменение политики в сторону восстановления дружбы с Россией", - подчеркнул Сафонов.
https://ria.ru/20240510/tauber-1945122319.html
https://ria.ru/20240916/lavrov-1972970292.html
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молдавия, кишинев, илан шор, майя санду, министерство финансов сша, санкции сша против "россии сегодня" и rt
Молдавия, Кишинев, Илан Шор, Майя Санду, Министерство финансов США, Санкции США против "России сегодня" и RT
В ПМР прокомментировали поддержку Кишиневом санкций против российских СМИ

Депутат ПМР: поддержка Кишиневом санкций против российских СМИ — заказ Запада

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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ТИРАСПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Поддержка Кишиневом санкций против российских СМИ является выполнением заказа Запада, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Андрей Сафонов.
Ранее МИД Молдавии выразил поддержку санкциям Минфина США против российской Автономной независимой организации (АНО) "Евразия", связанной с бизнесменом и политиком Иланом Шором, а также против международной медиагруппы "Россия сегодня" и АНО "ТВ-Новости".
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"Можно с уверенностью утверждать, что это не спонтанное решение отважных правителей Молдовы, а заказ кураторов Запада и копировка действий либеральных западных элит, уничтожающих от Вашингтона до Западной Европы демократические права и свободы. И в первую очередь – право людей на получение и распространение информации", - сказал Сафонов.
По его мнению, в эту струю информационной диктатуры "встроился" и кишинёвский режим, которому Вашингтон, Брюссель и Бухарест поставил двуединую задачу: во-первых, выиграть выборы президента Молдавии; во-вторых, получить одобрение избирателей на не вполне ясные изменения в Конституции РМ, которые законодательно закрепили бы однозначный курс страны на Евросоюз.
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Евросоюз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, в том числе нынешний президент Майя Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.
"Кишинёвский режим даёт всё больше оснований для признания избирательной кампании в Молдове, проходящей в антидемократических условиях", - отметил собеседник агентства.
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Он полагает, что в этих условиях не исключено даже развязывание репрессий против пророссийских и даже просто нелояльных режиму Кишинёва сил.
"А они легче проходят в условиях информационной изоляции избирателей от неугодных молдавским правителям информационных потоков, чтобы навсегда исключить изменение политики в сторону восстановления дружбы с Россией", - подчеркнул Сафонов.
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МолдавияКишиневИлан ШорМайя СандуМинистерство финансов СШАСанкции США против "России сегодня" и RT
 
 
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