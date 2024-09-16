В ПМР прокомментировали поддержку Кишиневом санкций против российских СМИ
Депутат ПМР: поддержка Кишиневом санкций против российских СМИ — заказ Запада
Тирасполь. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Поддержка Кишиневом санкций против российских СМИ является выполнением заказа Запада, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Андрей Сафонов.
Ранее МИД Молдавии выразил поддержку санкциям Минфина США против российской Автономной независимой организации (АНО) "Евразия", связанной с бизнесменом и политиком Иланом Шором, а также против международной медиагруппы "Россия сегодня" и АНО "ТВ-Новости".
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"Можно с уверенностью утверждать, что это не спонтанное решение отважных правителей Молдовы, а заказ кураторов Запада и копировка действий либеральных западных элит, уничтожающих от Вашингтона до Западной Европы демократические права и свободы. И в первую очередь – право людей на получение и распространение информации", - сказал Сафонов.
По его мнению, в эту струю информационной диктатуры "встроился" и кишинёвский режим, которому Вашингтон, Брюссель и Бухарест поставил двуединую задачу: во-первых, выиграть выборы президента Молдавии; во-вторых, получить одобрение избирателей на не вполне ясные изменения в Конституции РМ, которые законодательно закрепили бы однозначный курс страны на Евросоюз.
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Евросоюз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, в том числе нынешний президент Майя Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.
"Кишинёвский режим даёт всё больше оснований для признания избирательной кампании в Молдове, проходящей в антидемократических условиях", - отметил собеседник агентства.
Он полагает, что в этих условиях не исключено даже развязывание репрессий против пророссийских и даже просто нелояльных режиму Кишинёва сил.
"А они легче проходят в условиях информационной изоляции избирателей от неугодных молдавским правителям информационных потоков, чтобы навсегда исключить изменение политики в сторону восстановления дружбы с Россией", - подчеркнул Сафонов.
МИД Молдавии поддержал санкции США против медиагруппы "Россия сегодня"
15 сентября, 17:53