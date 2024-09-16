https://ria.ru/20240916/peskov-1972939359.html

Песков переадресовал Минобороны вопрос о гибели двух военнослужащих

Песков переадресовал Минобороны вопрос о гибели двух военнослужащих - РИА Новости, 16.09.2024

Песков переадресовал Минобороны вопрос о гибели двух военнослужащих

Глава Минобороны Андрей Белоусов дал необходимые поручения относительно ситуации с гибелью бойцов "Эрнеста" и "Гудвина", сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T12:52

2024-09-16T12:52

2024-09-16T12:52

специальная военная операция на украине

россия

андрей белоусов

дмитрий песков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава Минобороны Андрей Белоусов дал необходимые поручения относительно ситуации с гибелью бойцов "Эрнеста" и "Гудвина", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Здесь эта тема все-таки, которая больше касается министерства обороны. Я знаю, что в курсе министр обороны, были необходимые поручения на этот счет. Но это именно больше прерогатива министерства обороны", - сказал Песков журналистам на соответствующий вопрос. Ранее в Минобороны России сообщили, что министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил своему заместителю Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову совместно с департаментом военной контрразведки ФСБ России разобраться в ситуации, связанной с информацией о гибели двух военнослужащих с позывными "Эрнест" и "Гудвин".

https://ria.ru/20240916/kreml-1972938251.html

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россия, андрей белоусов, дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф)