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Песков переадресовал Минобороны вопрос о гибели двух военнослужащих - РИА Новости, 16.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:52 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/peskov-1972939359.html
Песков переадресовал Минобороны вопрос о гибели двух военнослужащих
Песков переадресовал Минобороны вопрос о гибели двух военнослужащих - РИА Новости, 16.09.2024
Песков переадресовал Минобороны вопрос о гибели двух военнослужащих
Глава Минобороны Андрей Белоусов дал необходимые поручения относительно ситуации с гибелью бойцов "Эрнеста" и "Гудвина", сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T12:52
2024-09-16T12:52
специальная военная операция на украине
россия
андрей белоусов
дмитрий песков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава Минобороны Андрей Белоусов дал необходимые поручения относительно ситуации с гибелью бойцов "Эрнеста" и "Гудвина", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Здесь эта тема все-таки, которая больше касается министерства обороны. Я знаю, что в курсе министр обороны, были необходимые поручения на этот счет. Но это именно больше прерогатива министерства обороны", - сказал Песков журналистам на соответствующий вопрос. Ранее в Минобороны России сообщили, что министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил своему заместителю Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову совместно с департаментом военной контрразведки ФСБ России разобраться в ситуации, связанной с информацией о гибели двух военнослужащих с позывными "Эрнест" и "Гудвин".
https://ria.ru/20240916/kreml-1972938251.html
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россия, андрей белоусов, дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Белоусов, Дмитрий Песков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Песков переадресовал Минобороны вопрос о гибели двух военнослужащих

Песков: гибель бойцов "Эрнеста" и "Гудвина" — прерогатива Минобороны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава Минобороны Андрей Белоусов дал необходимые поручения относительно ситуации с гибелью бойцов "Эрнеста" и "Гудвина", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь эта тема все-таки, которая больше касается министерства обороны. Я знаю, что в курсе министр обороны, были необходимые поручения на этот счет. Но это именно больше прерогатива министерства обороны", - сказал Песков журналистам на соответствующий вопрос.
Ранее в Минобороны России сообщили, что министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил своему заместителю Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову совместно с департаментом военной контрразведки ФСБ России разобраться в ситуации, связанной с информацией о гибели двух военнослужащих с позывными "Эрнест" и "Гудвин".
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Военные из США уже находятся в зоне СВО, заявили в Кремле
Вчера, 12:48
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАндрей БелоусовДмитрий ПесковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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