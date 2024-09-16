https://ria.ru/20240916/peskov-1972936365.html

Песков: Россия не вмешивалась во внутриполитические процессы в США

Песков: Россия не вмешивалась во внутриполитические процессы в США - РИА Новости, 16.09.2024

Песков: Россия не вмешивалась во внутриполитические процессы в США

Россия не вмешивалась раньше и не вмешивается сейчас во внутриполитические процессы США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T12:41

2024-09-16T12:41

2024-09-16T12:41

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флорида

дональд трамп

дмитрий песков

фбр

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Россия не вмешивалась раньше и не вмешивается сейчас во внутриполитические процессы США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Здесь трудно сказать, это не совсем наше дело, но мы, конечно, внимательно наблюдаем за той информацией, которая поступает из США, видим, насколько там напряженная обстановка, в том числе и между политическими конкурентами, политическая борьба обостряется, самые разные методы задействуются, мы за этим внимательно наблюдаем, но мы никоим образом в это никогда не вмешивались и не вмешиваемся сейчас", - сказал песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о том, как покушение на Дональда Трампа может отразиться на выборах в США, есть ли риск дестабилизации обстановки в стране накануне кампании. Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.

https://ria.ru/20240916/ukraina-1972929651.html

https://ria.ru/20240714/tramp-1959571217.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, флорида, дональд трамп, дмитрий песков, фбр, ак-47