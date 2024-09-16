Песков: Россия не вмешивалась во внутриполитические процессы в США
Песков прокомментировал новое покушение на кандидата в президенты США Трампа
© AP PhotoПолицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
© AP Photo
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Россия не вмешивалась раньше и не вмешивается сейчас во внутриполитические процессы США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь трудно сказать, это не совсем наше дело, но мы, конечно, внимательно наблюдаем за той информацией, которая поступает из США, видим, насколько там напряженная обстановка, в том числе и между политическими конкурентами, политическая борьба обостряется, самые разные методы задействуются, мы за этим внимательно наблюдаем, но мы никоим образом в это никогда не вмешивались и не вмешиваемся сейчас", - сказал песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о том, как покушение на Дональда Трампа может отразиться на выборах в США, есть ли риск дестабилизации обстановки в стране накануне кампании.
Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.