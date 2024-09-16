https://ria.ru/20240916/peskov-1972936065.html

В Кремле назвали заявления Киева об МККК в Курской области провокацией

В Кремле назвали заявления Киева об МККК в Курской области провокацией - РИА Новости, 16.09.2024

В Кремле назвали заявления Киева об МККК в Курской области провокацией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал провокацией заявление главы украинского МИД Андрея Сибиги о том, что Украина пригласила представителей ООН и РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T12:39

2024-09-16T12:39

2024-09-16T13:48

курская область

международный комитет красного креста (мккк)

оон

дмитрий песков

россия

в мире

андрей сибига

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал провокацией заявление главы украинского МИД Андрея Сибиги о том, что Украина пригласила представителей ООН и Международного Красного Креста посетить населенные пункты Курской области, которые на данный момент находятся под контролем Украины."Мы рассчитаем на то, что подобные провокационные заявления не будут восприниматься адресатами. Это чистого рода провокации. Конечно, мы рассчитываем на трезвую оценку подобных провокационных заявлений", - сказал журналистам Песков, комментируя слова Сибиги о том, что Украина пригласила представителей ООН и МККК посетить населенные пункты Курской области, которые на данный момент находятся под контролем Украины.

https://ria.ru/20240916/kreml-1972936195.html

курская область

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курская область, международный комитет красного креста (мккк), оон, дмитрий песков, россия, в мире, андрей сибига