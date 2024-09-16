Рейтинг@Mail.ru
В Кремле назвали заявления Киева об МККК в Курской области провокацией - РИА Новости, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:39 16.09.2024 (обновлено: 13:48 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/peskov-1972936065.html
В Кремле назвали заявления Киева об МККК в Курской области провокацией
В Кремле назвали заявления Киева об МККК в Курской области провокацией - РИА Новости, 16.09.2024
В Кремле назвали заявления Киева об МККК в Курской области провокацией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал провокацией заявление главы украинского МИД Андрея Сибиги о том, что Украина пригласила представителей ООН и РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T12:39
2024-09-16T13:48
курская область
международный комитет красного креста (мккк)
оон
дмитрий песков
россия
в мире
андрей сибига
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968274439_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1fc45b31df0fe1383b0a4a1eaacb1d18.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал провокацией заявление главы украинского МИД Андрея Сибиги о том, что Украина пригласила представителей ООН и Международного Красного Креста посетить населенные пункты Курской области, которые на данный момент находятся под контролем Украины."Мы рассчитаем на то, что подобные провокационные заявления не будут восприниматься адресатами. Это чистого рода провокации. Конечно, мы рассчитываем на трезвую оценку подобных провокационных заявлений", - сказал журналистам Песков, комментируя слова Сибиги о том, что Украина пригласила представителей ООН и МККК посетить населенные пункты Курской области, которые на данный момент находятся под контролем Украины.
https://ria.ru/20240916/kreml-1972936195.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968274439_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_17c89445534e3b6f60567bcb9403b6c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, международный комитет красного креста (мккк), оон, дмитрий песков, россия, в мире, андрей сибига
Курская область, Международный комитет Красного Креста (МККК), ООН, Дмитрий Песков, Россия, В мире, Андрей Сибига
В Кремле назвали заявления Киева об МККК в Курской области провокацией

Песков: Кремль надеется на трезвую оценку слов Киева об МККК в Курской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТабличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области
Табличка с надписью Курск 108 (километров) на российско-украинской границе в Сумской области - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал провокацией заявление главы украинского МИД Андрея Сибиги о том, что Украина пригласила представителей ООН и Международного Красного Креста посетить населенные пункты Курской области, которые на данный момент находятся под контролем Украины.
"Мы рассчитаем на то, что подобные провокационные заявления не будут восприниматься адресатами. Это чистого рода провокации. Конечно, мы рассчитываем на трезвую оценку подобных провокационных заявлений", - сказал журналистам Песков, комментируя слова Сибиги о том, что Украина пригласила представителей ООН и МККК посетить населенные пункты Курской области, которые на данный момент находятся под контролем Украины.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
В Кремле не получали официальных заявлений о разрешении ударов по России
Вчера, 12:40
 
Курская областьМеждународный комитет Красного Креста (МККК)ООНДмитрий ПесковРоссияВ миреАндрей Сибига
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала