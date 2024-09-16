https://ria.ru/20240916/peskov-1972934983.html

Песков прокомментировал санкции США против RT

Песков прокомментировал санкции США против RT - РИА Новости, 16.09.2024

Песков прокомментировал санкции США против RT

Санкции против RT говорят о том, что США способны зайти как угодно далеко в своих попытках подавить альтернативные точки зрения, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T12:35

2024-09-16T12:35

2024-09-16T12:45

сша

санкции сша против "россии сегодня" и rt

государственный департамент сша

дмитрий песков

антон анисимов

маргарита симоньян

россия

технологии

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Санкции против RT говорят о том, что США способны зайти как угодно далеко в своих попытках подавить альтернативные точки зрения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это нападки на средства массовой информации, нападки на журналистов, нападки на руководителей средств массовой информации. Это лишний раз подчеркивает, что американцы способны на все, способны зайти как угодно далеко в попытках подавления России, подавления альтернативных точек зрения и использования самых нечистоплотных методов", - заявил Песков журналистам, комментируя санкции в отношении RT.Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).

https://ria.ru/20240916/indiya-1972914337.html

https://ria.ru/20240915/simonyan-1972863348.html

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сша, санкции сша против "россии сегодня" и rt, государственный департамент сша, дмитрий песков, антон анисимов, маргарита симоньян, россия, технологии