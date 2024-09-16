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Рабочие разобрали завалы в пермской пятиэтажке, где обрушились конструкции - РИА Новости, 16.09.2024
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15:04 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/perm-1972980776.html
Рабочие разобрали завалы в пермской пятиэтажке, где обрушились конструкции
Рабочие разобрали завалы в пермской пятиэтажке, где обрушились конструкции - РИА Новости, 16.09.2024
Рабочие разобрали завалы в пермской пятиэтажке, где обрушились конструкции
Рабочие закончили разбирать завалы в пермской пятиэтажке, где обрушились конструкции и провалились в подвал, идет восстановление инженерных коммуникаций, здание РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T15:04
2024-09-16T15:04
происшествия
пермь
обрушение
обрушение дома в перми
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ПЕРМЬ, 16 сен - РИА Новости. Рабочие закончили разбирать завалы в пермской пятиэтажке, где обрушились конструкции и провалились в подвал, идет восстановление инженерных коммуникаций, здание обследуют специалисты, сообщил глава города Эдуард Соснин. В пятиэтажном жилом доме, который конструктивно схож с общежитием, на улице Клары Цеткин в Перми 11 сентября произошло обрушение не несущей стены и перекрытий подвала и первого этажа на площади 36 квадратов. Никто не пострадал. При этом одна из женщин была госпитализирована. По словам родственников, от испуга после ЧП у нее случились амнезия и ишемический инсульт. После инцидента следователи и прокуратура начали проверки. "На сегодняшний день наши службы провели разбор завалов в помещениях многоквартирного дома по улице Клары Цеткин, 13 и организовали вывоз строительного мусора. Управляющая компания начала работу по восстановлению инженерных коммуникаций", - написал глава Перми в своем Telegram-канале. В ближайшее время специалисты департамента жилищно-коммунального хозяйства проведут инструментальное обследование сооружения. После этого будут выданы заключение и рекомендации по восстановительным работам. Сейчас дом охраняют сотрудники частного охранного предприятия. В пунктах временного размещения поселились 36 жильцов дома, некоторые временно живут у родственников и знакомых. По данным властей, в здании было прописано более 130 человек.
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РИА Новости
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происшествия, пермь, обрушение, обрушение дома в перми
Происшествия, Пермь, Обрушение, Обрушение дома в Перми
Рабочие разобрали завалы в пермской пятиэтажке, где обрушились конструкции

Соснин сообщил, что разбор завалов в пятиэтажке в Перми закончен

© Фото : Прокуратура Пермского краяДом в Перми, где произошло обрушение перегородок на первом этаже и в подвале
Дом в Перми, где произошло обрушение перегородок на первом этаже и в подвале - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : Прокуратура Пермского края
Дом в Перми, где произошло обрушение перегородок на первом этаже и в подвале. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 16 сен - РИА Новости. Рабочие закончили разбирать завалы в пермской пятиэтажке, где обрушились конструкции и провалились в подвал, идет восстановление инженерных коммуникаций, здание обследуют специалисты, сообщил глава города Эдуард Соснин.
В пятиэтажном жилом доме, который конструктивно схож с общежитием, на улице Клары Цеткин в Перми 11 сентября произошло обрушение не несущей стены и перекрытий подвала и первого этажа на площади 36 квадратов. Никто не пострадал. При этом одна из женщин была госпитализирована. По словам родственников, от испуга после ЧП у нее случились амнезия и ишемический инсульт. После инцидента следователи и прокуратура начали проверки.
"На сегодняшний день наши службы провели разбор завалов в помещениях многоквартирного дома по улице Клары Цеткин, 13 и организовали вывоз строительного мусора. Управляющая компания начала работу по восстановлению инженерных коммуникаций", - написал глава Перми в своем Telegram-канале.
В ближайшее время специалисты департамента жилищно-коммунального хозяйства проведут инструментальное обследование сооружения. После этого будут выданы заключение и рекомендации по восстановительным работам. Сейчас дом охраняют сотрудники частного охранного предприятия. В пунктах временного размещения поселились 36 жильцов дома, некоторые временно живут у родственников и знакомых.
По данным властей, в здании было прописано более 130 человек.
Дом в Перми, где произошло обрушение перегородок на первом этаже и в подвале - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Прокуратура и СК начали проверку после обрушения в доме в Перми
11 сентября, 11:49
 
ПроисшествияПермьОбрушениеОбрушение дома в Перми
 
 
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