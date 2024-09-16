Рабочие разобрали завалы в пермской пятиэтажке, где обрушились конструкции
Соснин сообщил, что разбор завалов в пятиэтажке в Перми закончен
© Фото : Прокуратура Пермского краяДом в Перми, где произошло обрушение перегородок на первом этаже и в подвале
Дом в Перми, где произошло обрушение перегородок на первом этаже и в подвале. Архивное фото
ПЕРМЬ, 16 сен - РИА Новости. Рабочие закончили разбирать завалы в пермской пятиэтажке, где обрушились конструкции и провалились в подвал, идет восстановление инженерных коммуникаций, здание обследуют специалисты, сообщил глава города Эдуард Соснин.
В пятиэтажном жилом доме, который конструктивно схож с общежитием, на улице Клары Цеткин в Перми 11 сентября произошло обрушение не несущей стены и перекрытий подвала и первого этажа на площади 36 квадратов. Никто не пострадал. При этом одна из женщин была госпитализирована. По словам родственников, от испуга после ЧП у нее случились амнезия и ишемический инсульт. После инцидента следователи и прокуратура начали проверки.
"На сегодняшний день наши службы провели разбор завалов в помещениях многоквартирного дома по улице Клары Цеткин, 13 и организовали вывоз строительного мусора. Управляющая компания начала работу по восстановлению инженерных коммуникаций", - написал глава Перми в своем Telegram-канале.
В ближайшее время специалисты департамента жилищно-коммунального хозяйства проведут инструментальное обследование сооружения. После этого будут выданы заключение и рекомендации по восстановительным работам. Сейчас дом охраняют сотрудники частного охранного предприятия. В пунктах временного размещения поселились 36 жильцов дома, некоторые временно живут у родственников и знакомых.
По данным властей, в здании было прописано более 130 человек.
Прокуратура и СК начали проверку после обрушения в доме в Перми
11 сентября, 11:49