https://ria.ru/20240916/perm-1972980776.html

Рабочие разобрали завалы в пермской пятиэтажке, где обрушились конструкции

Рабочие разобрали завалы в пермской пятиэтажке, где обрушились конструкции - РИА Новости, 16.09.2024

Рабочие разобрали завалы в пермской пятиэтажке, где обрушились конструкции

Рабочие закончили разбирать завалы в пермской пятиэтажке, где обрушились конструкции и провалились в подвал, идет восстановление инженерных коммуникаций, здание РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T15:04

2024-09-16T15:04

2024-09-16T15:04

происшествия

пермь

обрушение

обрушение дома в перми

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972033624_0:208:462:468_1920x0_80_0_0_f49312ecf7a6a8184c8a400432bd914a.jpg

ПЕРМЬ, 16 сен - РИА Новости. Рабочие закончили разбирать завалы в пермской пятиэтажке, где обрушились конструкции и провалились в подвал, идет восстановление инженерных коммуникаций, здание обследуют специалисты, сообщил глава города Эдуард Соснин. В пятиэтажном жилом доме, который конструктивно схож с общежитием, на улице Клары Цеткин в Перми 11 сентября произошло обрушение не несущей стены и перекрытий подвала и первого этажа на площади 36 квадратов. Никто не пострадал. При этом одна из женщин была госпитализирована. По словам родственников, от испуга после ЧП у нее случились амнезия и ишемический инсульт. После инцидента следователи и прокуратура начали проверки. "На сегодняшний день наши службы провели разбор завалов в помещениях многоквартирного дома по улице Клары Цеткин, 13 и организовали вывоз строительного мусора. Управляющая компания начала работу по восстановлению инженерных коммуникаций", - написал глава Перми в своем Telegram-канале. В ближайшее время специалисты департамента жилищно-коммунального хозяйства проведут инструментальное обследование сооружения. После этого будут выданы заключение и рекомендации по восстановительным работам. Сейчас дом охраняют сотрудники частного охранного предприятия. В пунктах временного размещения поселились 36 жильцов дома, некоторые временно живут у родственников и знакомых. По данным властей, в здании было прописано более 130 человек.

https://ria.ru/20240911/perm-1972037209.html

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пермь, обрушение, обрушение дома в перми