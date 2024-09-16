https://ria.ru/20240916/pashinyan-1972975727.html

Пашинян прибыл с официальным визитом в Грузию

Пашинян прибыл с официальным визитом в Грузию - РИА Новости, 16.09.2024

Пашинян прибыл с официальным визитом в Грузию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Тбилиси с официальным визитом, это его второй визит в соседнюю республику в этом году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T14:41

2024-09-16T14:41

2024-09-16T14:41

в мире

грузия

армения

никол пашинян

ираклий кобахидзе

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 16 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Тбилиси с официальным визитом, это его второй визит в соседнюю республику в этом году, сообщает пресс-служба правительства Грузии. Пашиняна встретил его грузинский коллега Ираклий Кобахидзе. "Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с официальным визитом в Грузию. Официальная церемония встречи состоялась в администрации правительства... Пашиняна встретил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе... Премьер-министры двух стран проведут встречи один на один и в расширенном формате в администрации правительства, после чего будут сделаны совместные заявления для СМИ", - говорится в соообщении. Первый в этом году визит в Тбилиси Пашинян совершил в январе, тогда Грузия и Армения заявили об установлении стратегических отношений.

https://ria.ru/20240913/armeniya-1972403983.html

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в мире, грузия, армения, никол пашинян, ираклий кобахидзе, тбилиси