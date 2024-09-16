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Главу фирмы — поставщика еды арестовали после массового отравления в Москве
Главу фирмы — поставщика еды арестовали после массового отравления в Москве - РИА Новости, 16.09.2024
Главу фирмы — поставщика еды арестовали после массового отравления в Москве
Арестован гендиректор фирмы-поставщика еды по делу о массовом отравлении в социальной столовой в Москве, сообщили РИА Новости в столичном главке СК РФ. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T15:10
2024-09-16T15:10
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Арестован гендиректор фирмы-поставщика еды по делу о массовом отравлении в социальной столовой в Москве, сообщили РИА Новости в столичном главке СК РФ. Ранее по данному факту было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. По данным СК, число пострадавших, обратившихся за медпомощью с признаками отравления, увеличилось до 31 человека, всего признаны потерпевшими 50 человек. "По ходатайству следствия фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Решение об аресте вынес Мещанский суд Москвы, сообщили агентству в пресс-службе инстанции. Там же отметили, что обвиняемого зовут Сергей Спиридонов, он является генеральным директором ООО "Фастлэнд".
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Главу фирмы — поставщика еды арестовали после массового отравления в Москве
СК РФ: поставщик еды арестован после отравления в социальной столовой в Москве
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Арестован гендиректор фирмы-поставщика еды по делу о массовом отравлении в социальной столовой в Москве, сообщили РИА Новости в столичном главке СК РФ.
Ранее по данному факту было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. По данным СК, число пострадавших, обратившихся за медпомощью с признаками отравления, увеличилось до 31 человека, всего признаны потерпевшими 50 человек.
"По ходатайству следствия фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Решение об аресте вынес Мещанский суд Москвы, сообщили агентству в пресс-службе инстанции. Там же отметили, что обвиняемого зовут Сергей Спиридонов, он является генеральным директором ООО "Фастлэнд".