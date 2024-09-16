https://ria.ru/20240916/otravlenie-1972985980.html

Главу фирмы — поставщика еды арестовали после массового отравления в Москве

Главу фирмы — поставщика еды арестовали после массового отравления в Москве - РИА Новости, 16.09.2024

Главу фирмы — поставщика еды арестовали после массового отравления в Москве

Арестован гендиректор фирмы-поставщика еды по делу о массовом отравлении в социальной столовой в Москве, сообщили РИА Новости в столичном главке СК РФ. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T15:10

2024-09-16T15:10

2024-09-16T16:51

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Арестован гендиректор фирмы-поставщика еды по делу о массовом отравлении в социальной столовой в Москве, сообщили РИА Новости в столичном главке СК РФ. Ранее по данному факту было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. По данным СК, число пострадавших, обратившихся за медпомощью с признаками отравления, увеличилось до 31 человека, всего признаны потерпевшими 50 человек. "По ходатайству следствия фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Решение об аресте вынес Мещанский суд Москвы, сообщили агентству в пресс-службе инстанции. Там же отметили, что обвиняемого зовут Сергей Спиридонов, он является генеральным директором ООО "Фастлэнд".

https://ria.ru/20240907/peterburg-1971325239.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)