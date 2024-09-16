https://ria.ru/20240916/otpusk-1972875430.html

Эксперт назвала лучший месяц для отпуска осенью

Эксперт назвала лучший месяц для отпуска осенью - РИА Новости, 16.09.2024

Эксперт назвала лучший месяц для отпуска осенью

Выгодным для отпуска месяцем осенью этого года будет октябрь, поскольку в нём меньше всего выходных и больше рабочих дней, рассказала РИА Новости директор по... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T02:17

2024-09-16T02:17

2024-09-16T02:17

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Выгодным для отпуска месяцем осенью этого года будет октябрь, поскольку в нём меньше всего выходных и больше рабочих дней, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина. "Главное правило, на которое стоит ориентироваться при планировании отпуска - выбирать для отдыха месяц, в котором меньше выходных и праздничных дней и, соответственно, дороже один рабочий день… Осенью 2024 года меньше всего выходных и больше рабочих дней будет в октябре: 23 рабочих дня", - сказала Санина. Она отметила, что эти правила касаются только тех сотрудников, которые работают по графику 5/2 и отдыхают во все праздничные дни. При другом графике выбирать выгодный месяц необходимо иначе. "Важно помнить, что отпускные рассчитывают по схеме, отличной от зарплатной. Ее начисляют за отработанные сотрудником дни, а отпускные - за календарные, умноженные на среднедневной заработок. Чтобы определить его, нужно разделить общий доход за год на 12 (количество месяцев), а затем на 29,3 (среднее количество дней в месяц)", - объяснила эксперт.

https://ria.ru/20240915/rabota-1972781629.html

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общество, работа.ру, россия