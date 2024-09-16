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Орбан отложил международные обязательства из-за угрозы наводнения - РИА Новости, 16.09.2024
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13:05 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/orban-1972943395.html
Орбан отложил международные обязательства из-за угрозы наводнения
Орбан отложил международные обязательства из-за угрозы наводнения - РИА Новости, 16.09.2024
Орбан отложил международные обязательства из-за угрозы наводнения
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который в среду должен был представлять в Европарламенте программу венгерского председательства в Евросоюзе, заявил, что... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T13:05
2024-09-16T13:05
в мире
венгрия
москва
пекин
виктор орбан
европарламент
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БУДАПЕШТ, 16 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который в среду должен был представлять в Европарламенте программу венгерского председательства в Евросоюзе, заявил, что откладывает все международные обязательства из-за угрозы наводнения в Венгрии. Об этом он написал в соцсети Х."Из-за экстремальных погодных условий и продолжающихся в Венгрии наводнений я отложил все свои международные обязательства", - написал Орбан.Орбан должен был представлять программу венгерского председательства на пленарном заседании Европарламента 18 сентября. По правилам он должен был встретиться с депутатами ЕП еще в начале венгерского председательства, которое стартовало 1 июля. Но тогда парламентарии не пожелали его видеть из-за политических разногласий на фоне визитов Орбана в Москву и Пекин с инициативами по Украине, однако потом все же пригласили выступить в ЕП.
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в мире, венгрия, москва, пекин, виктор орбан, европарламент
В мире, Венгрия, Москва, Пекин, Виктор Орбан, Европарламент
Орбан отложил международные обязательства из-за угрозы наводнения

Из-за угрозы наводнения Орбан отложил все обязательства, включая речь в ЕП

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 16 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который в среду должен был представлять в Европарламенте программу венгерского председательства в Евросоюзе, заявил, что откладывает все международные обязательства из-за угрозы наводнения в Венгрии. Об этом он написал в соцсети Х.
"Из-за экстремальных погодных условий и продолжающихся в Венгрии наводнений я отложил все свои международные обязательства", - написал Орбан.
Орбан должен был представлять программу венгерского председательства на пленарном заседании Европарламента 18 сентября. По правилам он должен был встретиться с депутатами ЕП еще в начале венгерского председательства, которое стартовало 1 июля. Но тогда парламентарии не пожелали его видеть из-за политических разногласий на фоне визитов Орбана в Москву и Пекин с инициативами по Украине, однако потом все же пригласили выступить в ЕП.
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