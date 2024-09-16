https://ria.ru/20240916/orban-1972943395.html
Орбан отложил международные обязательства из-за угрозы наводнения
Орбан отложил международные обязательства из-за угрозы наводнения - РИА Новости, 16.09.2024
Орбан отложил международные обязательства из-за угрозы наводнения
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который в среду должен был представлять в Европарламенте программу венгерского председательства в Евросоюзе, заявил, что... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T13:05
2024-09-16T13:05
2024-09-16T13:05
в мире
венгрия
москва
пекин
виктор орбан
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958912398_0:144:3130:1905_1920x0_80_0_0_b93ffaa9325037b39459668739b6b3f9.jpg
БУДАПЕШТ, 16 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который в среду должен был представлять в Европарламенте программу венгерского председательства в Евросоюзе, заявил, что откладывает все международные обязательства из-за угрозы наводнения в Венгрии. Об этом он написал в соцсети Х."Из-за экстремальных погодных условий и продолжающихся в Венгрии наводнений я отложил все свои международные обязательства", - написал Орбан.Орбан должен был представлять программу венгерского председательства на пленарном заседании Европарламента 18 сентября. По правилам он должен был встретиться с депутатами ЕП еще в начале венгерского председательства, которое стартовало 1 июля. Но тогда парламентарии не пожелали его видеть из-за политических разногласий на фоне визитов Орбана в Москву и Пекин с инициативами по Украине, однако потом все же пригласили выступить в ЕП.
https://ria.ru/20240916/tramp-1972892978.html
венгрия
москва
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958912398_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_e29e14c2f837ffc09e2c242afafc2b61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, москва, пекин, виктор орбан, европарламент
В мире, Венгрия, Москва, Пекин, Виктор Орбан, Европарламент
Орбан отложил международные обязательства из-за угрозы наводнения
Из-за угрозы наводнения Орбан отложил все обязательства, включая речь в ЕП