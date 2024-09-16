https://ria.ru/20240916/orban-1972943395.html

Орбан отложил международные обязательства из-за угрозы наводнения

Орбан отложил международные обязательства из-за угрозы наводнения - РИА Новости, 16.09.2024

Орбан отложил международные обязательства из-за угрозы наводнения

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который в среду должен был представлять в Европарламенте программу венгерского председательства в Евросоюзе, заявил, что... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T13:05

2024-09-16T13:05

2024-09-16T13:05

в мире

венгрия

москва

пекин

виктор орбан

европарламент

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БУДАПЕШТ, 16 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который в среду должен был представлять в Европарламенте программу венгерского председательства в Евросоюзе, заявил, что откладывает все международные обязательства из-за угрозы наводнения в Венгрии. Об этом он написал в соцсети Х."Из-за экстремальных погодных условий и продолжающихся в Венгрии наводнений я отложил все свои международные обязательства", - написал Орбан.Орбан должен был представлять программу венгерского председательства на пленарном заседании Европарламента 18 сентября. По правилам он должен был встретиться с депутатами ЕП еще в начале венгерского председательства, которое стартовало 1 июля. Но тогда парламентарии не пожелали его видеть из-за политических разногласий на фоне визитов Орбана в Москву и Пекин с инициативами по Украине, однако потом все же пригласили выступить в ЕП.

https://ria.ru/20240916/tramp-1972892978.html

венгрия

москва

пекин

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в мире, венгрия, москва, пекин, виктор орбан, европарламент