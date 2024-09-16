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В ООН заявили о лицемерии Запада в применении международного права

В ООН заявили о лицемерии Запада в применении международного права - РИА Новости, 16.09.2024

В ООН заявили о лицемерии Запада в применении международного права

Лицемерие и двойные стандарты в применении норм международного права Западом не могут продолжаться, заявил на брифинге Специальный докладчик по вопросу о... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T20:49

2024-09-16T20:49

2024-09-16T20:49

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ЖЕНЕВА, 16 сен - РИА Новости. Лицемерие и двойные стандарты в применении норм международного права Западом не могут продолжаться, заявил на брифинге Специальный докладчик по вопросу о содействии установлению демократического и справедливого международного порядка Джордж Катругалос. "Правила не отличаются от конфликта к конфликту, их применение (Западом - ред.) отличается. И мы не можем продолжать мириться с такими двойными стандартами и лицемерием", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о том, почему Запад применяет так много санкций к России, но при этом ни одной санкции к Израилю, в то время как жертвы среди гражданского населения в секторе Газа в разы больше. Катругалос считает, что эта политика поддержки Израиля, особенно со стороны США, является предметом разногласий между коллективного Запада и Глобального Юга. "Я понимаю геополитику. Но за политикой США в отношении Газы пристально следят многие на Глобальном Юге, и эта трагедия для душ и сердец народов юга станет одной из самых серьезных проблем в многополярном мире в ближайшие годы", - добавил спецдокладчик ООН. По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), с 24 февраля 2022 года на территориях, контролируемых украинской армией, погибло около девяти тысяч мирных жителей. По оценкам УВКПЧ, с 7 октября 2023 года в Секторе Газа было убито более 41 тысячи мирных жителей. Однако Запад принял 14 пакетов санкций против России за "нарушение международного права", в то время как он поддерживает в военном и политическом плане войну, которую Израиль ведет в Газе после нападений 7 октября со стороны ХАМАС. В октябре постоянный представитель Палестины при ООН в Женеве Ибрагим Крайши заявил, что ни один западный лидер не осудил убийства Израилем палестинских мирных жителей за последние 56 лет, в то время как через месяц после начала конфликта на Украине Запад предпринял более тысячи мер против России. В ноябре член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, выступая на пленарном заседании Форума ОБСЕ, указала на лицемерие Запада, который винит российскую сторону в гибели гражданского населения. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа . После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа , включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы , погибли более 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://radiosputnik.ru/20240829/siyyarto-1969311092.html

https://ria.ru/20240829/evropa-1968997666.html

https://ria.ru/20240913/oon-1972609650.html

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в мире, россия, израиль, сша, оон, хамас, обсе