https://ria.ru/20240916/oon-1973058290.html

В ООН ответили на провокационный призыв Киева посетить Курскую область

В ООН ответили на провокационный призыв Киева посетить Курскую область - РИА Новости, 16.09.2024

В ООН ответили на провокационный призыв Киева посетить Курскую область

Сотрудникам ООН нужно разрешение России для посещения Курской области, заявил на брифинге представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T20:03

2024-09-16T20:03

2024-09-16T20:38

в мире

оон

курская область

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россия

стефан дюжаррик

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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ООН, 16 сен — РИА Новости. Сотрудникам ООН нужно разрешение России для посещения Курской области, заявил на брифинге представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя "приглашение" от главы МИД Украины Андрея Сибиги."Короткий ответ от нас — да, мы готовы сделать это, но нам потребуется разрешение от Российской Федерации", — подчеркнул он.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее в понедельник назвал провокацией заявление главы украинского МИД Андрея Сибиги о том, что Киев пригласил представителей ООН и Международного Красного Креста посетить населенные пункты в Курской области, на которые совершили нападение ВСУ.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение остановили. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Президент Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, боевики ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства указал, что противник получит достойный ответ.На прошлой неделе российские военные начали контрнаступление в регионе. Как сообщало Минобороны 12 сентября, только за двое суток от украинских боевиков освободили десять населенных пунктов в Курской области. Сегодня российские военные восстановили контроль еще над двумя селами.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240916/vsu-1973060412.html

https://ria.ru/20240916/ft-1973010662.html

https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html

курская область

киев

россия

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, оон, курская область, киев, россия, стефан дюжаррик, дмитрий песков, вооруженные силы украины, андрей сибига, украина