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В ООН ответили на провокационный призыв Киева посетить Курскую область - РИА Новости, 16.09.2024
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20:03 16.09.2024 (обновлено: 20:38 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/oon-1973058290.html
В ООН ответили на провокационный призыв Киева посетить Курскую область
В ООН ответили на провокационный призыв Киева посетить Курскую область - РИА Новости, 16.09.2024
В ООН ответили на провокационный призыв Киева посетить Курскую область
Сотрудникам ООН нужно разрешение России для посещения Курской области, заявил на брифинге представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T20:03
2024-09-16T20:38
в мире
оон
курская область
киев
россия
стефан дюжаррик
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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ООН, 16 сен — РИА Новости. Сотрудникам ООН нужно разрешение России для посещения Курской области, заявил на брифинге представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя "приглашение" от главы МИД Украины Андрея Сибиги.&quot;Короткий ответ от нас — да, мы готовы сделать это, но нам потребуется разрешение от Российской Федерации&quot;, — подчеркнул он.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее в понедельник назвал провокацией заявление главы украинского МИД Андрея Сибиги о том, что Киев пригласил представителей ООН и Международного Красного Креста посетить населенные пункты в Курской области, на которые совершили нападение ВСУ.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение остановили. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Президент Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, боевики ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства указал, что противник получит достойный ответ.На прошлой неделе российские военные начали контрнаступление в регионе. Как сообщало Минобороны 12 сентября, только за двое суток от украинских боевиков освободили десять населенных пунктов в Курской области. Сегодня российские военные восстановили контроль еще над двумя селами.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240916/vsu-1973060412.html
https://ria.ru/20240916/ft-1973010662.html
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в мире, оон, курская область, киев, россия, стефан дюжаррик, дмитрий песков, вооруженные силы украины, андрей сибига, украина
В мире, ООН, Курская область, Киев, Россия, Стефан Дюжаррик, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Андрей Сибига, Украина
В ООН ответили на провокационный призыв Киева посетить Курскую область

В ООН ответили Украине: для посещения Курской области нужно разрешение России

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 16 сен — РИА Новости. Сотрудникам ООН нужно разрешение России для посещения Курской области, заявил на брифинге представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя "приглашение" от главы МИД Украины Андрея Сибиги.
«

"Короткий ответ от нас — да, мы готовы сделать это, но нам потребуется разрешение от Российской Федерации", — подчеркнул он.

Боец спецназа Ахмат об опорных пунктах ВСУ в домах мирных жителей под Суджей - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Боец "Ахмата" рассказал об опорниках ВСУ в домах жителей Курской области
Вчера, 20:16
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее в понедельник назвал провокацией заявление главы украинского МИД Андрея Сибиги о том, что Киев пригласил представителей ООН и Международного Красного Креста посетить населенные пункты в Курской области, на которые совершили нападение ВСУ.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение остановили. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Украинские военнослужащие едут на танке с табличкой Любимовка недалеко от российско-украинской границы в Сумской области - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
СМИ предупредили Украину об угрозе ВСУ из-за операции в Курской области
Вчера, 16:41
Президент Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, боевики ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства указал, что противник получит достойный ответ.
На прошлой неделе российские военные начали контрнаступление в регионе. Как сообщало Минобороны 12 сентября, только за двое суток от украинских боевиков освободили десять населенных пунктов в Курской области. Сегодня российские военные восстановили контроль еще над двумя селами.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Наш человек в ВСУ: раскрыт тайный смысл атаки на Курскую область
4 сентября, 08:00
 
В миреООНКурская областьКиевРоссияСтефан ДюжаррикДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныАндрей СибигаУкраина
 
 
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