В ООН ответили на провокационный призыв Киева посетить Курскую область
В ООН ответили Украине: для посещения Курской области нужно разрешение России
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 16 сен — РИА Новости. Сотрудникам ООН нужно разрешение России для посещения Курской области, заявил на брифинге представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя "приглашение" от главы МИД Украины Андрея Сибиги.
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"Короткий ответ от нас — да, мы готовы сделать это, но нам потребуется разрешение от Российской Федерации", — подчеркнул он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее в понедельник назвал провокацией заявление главы украинского МИД Андрея Сибиги о том, что Киев пригласил представителей ООН и Международного Красного Креста посетить населенные пункты в Курской области, на которые совершили нападение ВСУ.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение остановили. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, боевики ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства указал, что противник получит достойный ответ.
На прошлой неделе российские военные начали контрнаступление в регионе. Как сообщало Минобороны 12 сентября, только за двое суток от украинских боевиков освободили десять населенных пунктов в Курской области. Сегодня российские военные восстановили контроль еще над двумя селами.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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