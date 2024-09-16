Спецдокладчик ООН рассказала, что происходит в секторе Газа
Спецдокладчик ООН назвала происходящее в секторе Газа контролируемым геноцидом
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 16 сен - РИА Новости. Спецдокладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека на оккупированной палестинской территории Франческа Албанезе считает, что происходящее в Газе является "контролируемым геноцидом".
"То, что происходит в Газе, является контролируемым геноцидом... израильская ярость, направленная против населения Газы, не привела к возвращению заложников. Погибло более 40 тысяч мирных жителей, и психологическое воздействие на население Газы затронет целые поколения", - сказала она на брифинге в Женеве.
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Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа . После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа , включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы , погибли более 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.