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Спецдокладчик ООН рассказала, что происходит в секторе Газа - РИА Новости, 16.09.2024
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14:47 16.09.2024 (обновлено: 14:53 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/oon-1972978187.html
Спецдокладчик ООН рассказала, что происходит в секторе Газа
Спецдокладчик ООН рассказала, что происходит в секторе Газа - РИА Новости, 16.09.2024
Спецдокладчик ООН рассказала, что происходит в секторе Газа
Спецдокладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека на оккупированной палестинской территории Франческа Албанезе считает, что происходящее в Газе... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T14:47
2024-09-16T14:53
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в мире
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женева (город)
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ЖЕНЕВА, 16 сен - РИА Новости. Спецдокладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека на оккупированной палестинской территории Франческа Албанезе считает, что происходящее в Газе является "контролируемым геноцидом"."То, что происходит в Газе, является контролируемым геноцидом... израильская ярость, направленная против населения Газы, не привела к возвращению заложников. Погибло более 40 тысяч мирных жителей, и психологическое воздействие на население Газы затронет целые поколения", - сказала она на брифинге в Женеве.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа . После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа , включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы , погибли более 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысяч.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240911/gaza-1972097712.html
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оон, в мире, хамас, израиль, женева (город), россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ООН, В мире, ХАМАС, Израиль, Женева (город), Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Спецдокладчик ООН рассказала, что происходит в секторе Газа

Спецдокладчик ООН назвала происходящее в секторе Газа контролируемым геноцидом

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 16 сен - РИА Новости. Спецдокладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека на оккупированной палестинской территории Франческа Албанезе считает, что происходящее в Газе является "контролируемым геноцидом".
"То, что происходит в Газе, является контролируемым геноцидом... израильская ярость, направленная против населения Газы, не привела к возвращению заложников. Погибло более 40 тысяч мирных жителей, и психологическое воздействие на население Газы затронет целые поколения", - сказала она на брифинге в Женеве.
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Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа . После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа , включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы , погибли более 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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