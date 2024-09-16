https://ria.ru/20240916/oon-1972978187.html

Спецдокладчик ООН рассказала, что происходит в секторе Газа

Спецдокладчик ООН рассказала, что происходит в секторе Газа - РИА Новости, 16.09.2024

Спецдокладчик ООН рассказала, что происходит в секторе Газа

Спецдокладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека на оккупированной палестинской территории Франческа Албанезе считает, что происходящее в Газе... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T14:47

2024-09-16T14:47

2024-09-16T14:53

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЖЕНЕВА, 16 сен - РИА Новости. Спецдокладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека на оккупированной палестинской территории Франческа Албанезе считает, что происходящее в Газе является "контролируемым геноцидом"."То, что происходит в Газе, является контролируемым геноцидом... израильская ярость, направленная против населения Газы, не привела к возвращению заложников. Погибло более 40 тысяч мирных жителей, и психологическое воздействие на население Газы затронет целые поколения", - сказала она на брифинге в Женеве.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа . После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа , включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы , погибли более 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысяч.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240911/gaza-1972097712.html

https://ria.ru/20240916/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

оон, в мире, хамас, израиль, женева (город), россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году