https://ria.ru/20240916/obysk-1973045863.html
В одном из хостелов в центре Москвы прошли обыски
В одном из хостелов в центре Москвы прошли обыски - РИА Новости, 16.09.2024
В одном из хостелов в центре Москвы прошли обыски
Обыски проведены в одном из хостелов в центре Москвы, на объекте были 108 иностранцев, их проверят на предмет соблюдения миграционных законов, сообщили РИА... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T18:48
2024-09-16T18:48
2024-09-16T18:50
происшествия
москва
россия
ситуация с нелегальными мигрантами
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Обыски проведены в одном из хостелов в центре Москвы, на объекте были 108 иностранцев, их проверят на предмет соблюдения миграционных законов, сообщили РИА Новости в ГСУСК России по Москве. "В рамках расследования уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проведены обыски в одном из хостелов на территории Москвы . Пресненским межрайонным следственным отделом следственного правления по Центральному административному округу. На объекте установлено 108 иностранных граждан. Указанные лица доставляются в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства, а также возможного совершения иных правонарушений на территории столичного региона. Кроме этого два гражданина поставлены на воинский учет и им вручены повестки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240329/migranty-1936747421.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Обыски в одном из хостелов с иностранцами в центре Москвы
Обыски прошли в одном из хостелов в центре Москвы, на объекте находились 108 иностранцев, их проверят на предмет соблюдения миграционных законов, сообщили в СК
2024-09-16T18:48
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PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия, ситуация с нелегальными мигрантами
Происшествия, Москва, Россия, Ситуация с нелегальными мигрантами
В одном из хостелов в центре Москвы прошли обыски
Следователи провели обыски в одном из хостелов в центре Москвы