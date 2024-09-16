https://ria.ru/20240916/obysk-1973045863.html

В одном из хостелов в центре Москвы прошли обыски

В одном из хостелов в центре Москвы прошли обыски - РИА Новости, 16.09.2024

В одном из хостелов в центре Москвы прошли обыски

Обыски проведены в одном из хостелов в центре Москвы, на объекте были 108 иностранцев, их проверят на предмет соблюдения миграционных законов, сообщили РИА... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T18:48

2024-09-16T18:48

2024-09-16T18:50

происшествия

москва

россия

ситуация с нелегальными мигрантами

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Обыски проведены в одном из хостелов в центре Москвы, на объекте были 108 иностранцев, их проверят на предмет соблюдения миграционных законов, сообщили РИА Новости в ГСУСК России по Москве. "В рамках расследования уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проведены обыски в одном из хостелов на территории Москвы . Пресненским межрайонным следственным отделом следственного правления по Центральному административному округу. На объекте установлено 108 иностранных граждан. Указанные лица доставляются в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства, а также возможного совершения иных правонарушений на территории столичного региона. Кроме этого два гражданина поставлены на воинский учет и им вручены повестки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240329/migranty-1936747421.html

москва

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обыски в одном из хостелов с иностранцами в центре Москвы Обыски прошли в одном из хостелов в центре Москвы, на объекте находились 108 иностранцев, их проверят на предмет соблюдения миграционных законов, сообщили в СК 2024-09-16T18:48 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, ситуация с нелегальными мигрантами