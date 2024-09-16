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Следователи проводит обыск в доме напавшего на школу в Челябинске - РИА Новости, 16.09.2024
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14:53 16.09.2024 (обновлено: 18:46 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/obysk-1973045526.html
Следователи проводит обыск в доме напавшего на школу в Челябинске
Следователи проводит обыск в доме напавшего на школу в Челябинске - РИА Новости, 16.09.2024
Следователи проводит обыск в доме напавшего на школу в Челябинске
Следственные органы проводят обыски по месту проживания школьника в Челябинске, который утром в понедельник в учебном заведении напал с молотком на сверстников. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T14:53
2024-09-16T18:46
происшествия
челябинск
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
нападение ученика на школу в челябинске
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 сен – РИА Новости. Следственные органы проводят обыски по месту проживания школьника в Челябинске, который утром в понедельник в учебном заведении напал с молотком на сверстников. На оперативном видео, размещенном в Telegram-канале СУСК РФ по региону, показаны кадры из школьного класса, а также из квартиры школьника. Следователи в квартире проверяют ноутбук, на кровати разложены вещи, в том числе учебники. В понедельник в школе №68 в Челябинске подросток с молотком напал на других учеников. По данным регионального минздрава, трое 13-летних школьников – две девочки и мальчик – и преподаватель госпитализированы. Напавший подросток пронес в школу нож, молоток и пистолет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Пистолет оказался муляжом, уточнили в прокуратуре. СУСК по факту произошедшего возбудило уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, добавили в ГУМВД.
https://ria.ru/20240916/uchenik-1972910896.html
челябинск
россия
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происшествия, челябинск, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нападение ученика на школу в челябинске
Происшествия, Челябинск, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Нападение ученика на школу в Челябинске
Следователи проводит обыск в доме напавшего на школу в Челябинске

СК проводит обыски у школьника, напавшего с молотком на сверстников в Челябинске

© РИА НовостиОбстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 16 сен – РИА Новости. Следственные органы проводят обыски по месту проживания школьника в Челябинске, который утром в понедельник в учебном заведении напал с молотком на сверстников.
На оперативном видео, размещенном в Telegram-канале СУСК РФ по региону, показаны кадры из школьного класса, а также из квартиры школьника. Следователи в квартире проверяют ноутбук, на кровати разложены вещи, в том числе учебники.
В понедельник в школе №68 в Челябинске подросток с молотком напал на других учеников. По данным регионального минздрава, трое 13-летних школьников – две девочки и мальчик – и преподаватель госпитализированы. Напавший подросток пронес в школу нож, молоток и пистолет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Пистолет оказался муляжом, уточнили в прокуратуре.
СУСК по факту произошедшего возбудило уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, добавили в ГУМВД.
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Росгвардия задержала ученика школы в Челябинске после нападения
Вчера, 10:43
 
ПроисшествияЧелябинскРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Нападение ученика на школу в Челябинске
 
 
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