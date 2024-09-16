https://ria.ru/20240916/obysk-1973045526.html

Следователи проводит обыск в доме напавшего на школу в Челябинске

Следователи проводит обыск в доме напавшего на школу в Челябинске - РИА Новости, 16.09.2024

Следователи проводит обыск в доме напавшего на школу в Челябинске

Следственные органы проводят обыски по месту проживания школьника в Челябинске, который утром в понедельник в учебном заведении напал с молотком на сверстников. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T14:53

2024-09-16T14:53

2024-09-16T18:46

происшествия

челябинск

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

нападение ученика на школу в челябинске

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 сен – РИА Новости. Следственные органы проводят обыски по месту проживания школьника в Челябинске, который утром в понедельник в учебном заведении напал с молотком на сверстников. На оперативном видео, размещенном в Telegram-канале СУСК РФ по региону, показаны кадры из школьного класса, а также из квартиры школьника. Следователи в квартире проверяют ноутбук, на кровати разложены вещи, в том числе учебники. В понедельник в школе №68 в Челябинске подросток с молотком напал на других учеников. По данным регионального минздрава, трое 13-летних школьников – две девочки и мальчик – и преподаватель госпитализированы. Напавший подросток пронес в школу нож, молоток и пистолет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Пистолет оказался муляжом, уточнили в прокуратуре. СУСК по факту произошедшего возбудило уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, добавили в ГУМВД.

https://ria.ru/20240916/uchenik-1972910896.html

челябинск

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, челябинск, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нападение ученика на школу в челябинске