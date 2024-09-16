https://ria.ru/20240916/obukhov-1972893874.html
Российские военные поразили объекты ВСУ в нескольких украинских регионах
Российские военные поразили объекты ВСУ в нескольких украинских регионах - РИА Новости, 16.09.2024
Российские военные поразили объекты ВСУ в нескольких украинских регионах
Российские военные нанесли удары по личному составу и технике ВСУ в нескольких украинских областях, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T08:50
2024-09-16T08:50
2024-09-16T09:58
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российские военные нанесли удары по личному составу и технике ВСУ в нескольких украинских областях, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."В городе Обухов (Киевская область. — Прим. ред.) и рядом с ним три прилета. Есть хорошее поражение живой силы и техники на "тайном" складе", — сказал он.Подпольщик отметил, что по Киевской области и пригородам украинской столицы пришлось сразу несколько серий ударов. В городе Фастов поразили склады на железной дороге."Пригород Житомира, куда переместились бандеровцы из-под Николаева, получил два хороших удара", — добавил Лебедев.Также нанесли удары по расположениям ВСУ в городах Васильков (Киевская область) и Канев (Черкасская область). По информации подполья, в последнем из них украинские боевики понесли особенно крупные потери.Помимо этого, ударили по Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Винницкой областям Украины.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240916/pobeda-1972828970.html
https://ria.ru/20240915/obstrel-1972830105.html
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РИА Новости
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
Российские военные поразили объекты ВСУ в нескольких украинских регионах
Подполье: в украинском Обухове зафиксировали три удара, поражен тайный склад
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российские военные нанесли удары по личному составу и технике ВСУ в нескольких украинских областях, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«
"В городе Обухов (Киевская область. — Прим. ред.) и рядом с ним три прилета. Есть хорошее поражение живой силы и техники на "тайном" складе", — сказал он.
Подпольщик отметил, что по Киевской области и пригородам украинской столицы пришлось сразу несколько серий ударов. В городе Фастов поразили склады на железной дороге.
"Пригород Житомира, куда переместились бандеровцы из-под Николаева, получил два хороших удара", — добавил Лебедев.
Также нанесли удары по расположениям ВСУ в городах Васильков (Киевская область) и Канев (Черкасская область). По информации подполья, в последнем из них украинские боевики понесли особенно крупные потери.
Помимо этого, ударили по Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Винницкой областям Украины.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.