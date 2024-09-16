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При обстреле белгородского села повреждены девять домов - РИА Новости, 16.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:25 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/obstrel-1972967690.html
При обстреле белгородского села повреждены девять домов
При обстреле белгородского села повреждены девять домов - РИА Новости, 16.09.2024
При обстреле белгородского села повреждены девять домов
Девять домов и грузовой автомобиль повреждены при обстреле со стороны Украины села Новая Таволжанка в Шебекинском округе Белгородской области, предварительно,... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T14:25
2024-09-16T14:25
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
белгородская область
харьковская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Девять домов и грузовой автомобиль повреждены при обстреле со стороны Украины села Новая Таволжанка в Шебекинском округе Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Предварительно, обошлось без пострадавших. В результате попаданий снарядов полностью сгорели частный дом, надворная постройка и "Газель". В 8 частных домовладениях повреждены кровли, остекление, фасады и ограждения", - написал Гладков. Он добавил, что информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах. Село Новая Таволжанка расположено в полукилометре от украинской границы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240916/vsu-1972919436.html
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происшествия, украина, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Белгородская область, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При обстреле белгородского села повреждены девять домов

При обстреле белгородского села повреждены девять домов и грузовик

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖенщина демонстрирует фрагменты снаряда
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Женщина демонстрирует фрагменты снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Девять домов и грузовой автомобиль повреждены при обстреле со стороны Украины села Новая Таволжанка в Шебекинском округе Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Предварительно, обошлось без пострадавших. В результате попаданий снарядов полностью сгорели частный дом, надворная постройка и "Газель". В 8 частных домовладениях повреждены кровли, остекление, фасады и ограждения", - написал Гладков.
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Он добавил, что информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах.
Село Новая Таволжанка расположено в полукилометре от украинской границы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУкраинаБелгородская областьХарьковская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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