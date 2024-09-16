https://ria.ru/20240916/obstrel-1972967690.html

При обстреле белгородского села повреждены девять домов

При обстреле белгородского села повреждены девять домов - РИА Новости, 16.09.2024

При обстреле белгородского села повреждены девять домов

Девять домов и грузовой автомобиль повреждены при обстреле со стороны Украины села Новая Таволжанка в Шебекинском округе Белгородской области, предварительно,... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T14:25

2024-09-16T14:25

2024-09-16T14:25

специальная военная операция на украине

происшествия

украина

белгородская область

харьковская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Девять домов и грузовой автомобиль повреждены при обстреле со стороны Украины села Новая Таволжанка в Шебекинском округе Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Предварительно, обошлось без пострадавших. В результате попаданий снарядов полностью сгорели частный дом, надворная постройка и "Газель". В 8 частных домовладениях повреждены кровли, остекление, фасады и ограждения", - написал Гладков. Он добавил, что информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах. Село Новая Таволжанка расположено в полукилометре от украинской границы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240916/vsu-1972919436.html

https://ria.ru/20240916/kvartira-1972894187.html

украина

белгородская область

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, украина, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины