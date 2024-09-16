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Губернатор рассказал о последствиях обстрела Белгорода - РИА Новости, 16.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:49 16.09.2024 (обновлено: 08:25 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/obstrel-1972885280.html
Губернатор рассказал о последствиях обстрела Белгорода
Губернатор рассказал о последствиях обстрела Белгорода - РИА Новости, 16.09.2024
Губернатор рассказал о последствиях обстрела Белгорода
Белгород подвергся обстрелу, есть данные о возгорании автомобилей и попадании в жилые помещения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T06:49
2024-09-16T08:25
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
россия
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Белгород подвергся обстрелу, есть данные о возгорании автомобилей и попадании в жилые помещения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Завыли сирены, начался обстрел города Белгорода. Сейчас поступила информация о возгорании автомобилей, попаданиях в жилые помещения, выехал на место", - сказал Гладков в видеосообщении.
белгород
россия
белгородская область
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Кадры с места обстрела в Белгороде
Кадры РИА Новости с места обстрела в Белгороде.
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происшествия, белгород, россия, белгородская область, вячеслав гладков, видео
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Губернатор рассказал о последствиях обстрела Белгорода
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Белгород подвергся обстрелу, есть данные о возгорании автомобилей и попадании в жилые помещения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
2024-09-16T06:49
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Губернатор рассказал о последствиях обстрела Белгорода

Гладков: Белгород подвергся обстрелу, есть данные о попаданиях в жилые помещения

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Белгород подвергся обстрелу, есть данные о возгорании автомобилей и попадании в жилые помещения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Завыли сирены, начался обстрел города Белгорода. Сейчас поступила информация о возгорании автомобилей, попаданиях в жилые помещения, выехал на место", - сказал Гладков в видеосообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородРоссияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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