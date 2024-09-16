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Губернатор рассказал о последствиях обстрела Белгорода
Губернатор рассказал о последствиях обстрела Белгорода - РИА Новости, 16.09.2024
Губернатор рассказал о последствиях обстрела Белгорода
Белгород подвергся обстрелу, есть данные о возгорании автомобилей и попадании в жилые помещения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T06:49
2024-09-16T06:49
2024-09-16T08:25
специальная военная операция на украине
происшествия
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вячеслав гладков
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Белгород подвергся обстрелу, есть данные о возгорании автомобилей и попадании в жилые помещения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Завыли сирены, начался обстрел города Белгорода. Сейчас поступила информация о возгорании автомобилей, попаданиях в жилые помещения, выехал на место", - сказал Гладков в видеосообщении.
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Кадры с места обстрела в Белгороде
Кадры РИА Новости с места обстрела в Белгороде.
2024-09-16T06:49
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Губернатор рассказал о последствиях обстрела Белгорода
Гладков: Белгород подвергся обстрелу, есть данные о попаданиях в жилые помещения