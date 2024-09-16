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Губернатор рассказал о последствиях обстрела Белгорода

Губернатор рассказал о последствиях обстрела Белгорода - РИА Новости, 16.09.2024

Губернатор рассказал о последствиях обстрела Белгорода

Белгород подвергся обстрелу, есть данные о возгорании автомобилей и попадании в жилые помещения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T06:49

2024-09-16T06:49

2024-09-16T08:25

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

россия

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Белгород подвергся обстрелу, есть данные о возгорании автомобилей и попадании в жилые помещения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Завыли сирены, начался обстрел города Белгорода. Сейчас поступила информация о возгорании автомобилей, попаданиях в жилые помещения, выехал на место", - сказал Гладков в видеосообщении.

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