https://ria.ru/20240916/nyp-1972877423.html

СМИ назвали имя подозреваемого во втором покушении на Трампа

СМИ назвали имя подозреваемого во втором покушении на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024

СМИ назвали имя подозреваемого во втором покушении на Трампа

Предполагаемым стрелком, совершившим покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, оказался 58-летний житель США Райан Раут из штата Гавайи, пишет... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T03:16

2024-09-16T03:16

2024-09-16T03:19

в мире

сша

флорида

дональд трамп

повторное покушение на трампа

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Предполагаемым стрелком, совершившим покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, оказался 58-летний житель США Райан Раут из штата Гавайи, пишет New York Post. "Источники в правоохранительных органах идентифицировали подозреваемого как 58-летнего Райана Уэсли Раута", — говорится в публикации.В статье отмечается, что у Раута есть судимость, он часто писал о политике и с 2019 года делал пожертвования исключительно кандидатам от демократической партии.Ранее в воскресенье рядом с гольф-клубом Трампа в штате Флорида произошла стрельба. CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти расценивают инцидент как попытку покушения на политика. Сам экс-президент "в безопасности", заверил его штаб по переизбранию.Сын политика Дональд Трамп — младший, в свою очередь, сообщил, что возле места ЧП нашли автомат АК-47, а подозреваемого уже задержали.Секретная служба расследует происшествие. Действующие президент США и вице-президент Джо Байден и Камала Харрис проинформированы о случившемся.Покушение на ТрампаНа предвыборном выступлении республиканца в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба. Тогда Трампа ранили в ухо, один из зрителей погиб, еще двое получили критические ранения.Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. По данным ФБР, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Как сообщила газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм.Глава Секретной службы Кимберли Читл 23 июля подала в отставку.

https://ria.ru/20240916/tramp-1972873437.html

https://ria.ru/20240916/tramp-1972871087.html

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в мире, сша, флорида, дональд трамп, повторное покушение на трампа