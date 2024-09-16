https://ria.ru/20240916/neft-1973040865.html

Цена на нефть марки Brent выросла на 1,79 процента

Цена на нефть марки Brent выросла на 1,79 процента - РИА Новости, 16.09.2024

Цена на нефть марки Brent выросла на 1,79 процента

Мировые цены на нефть растут в понедельник вечером на потерях добычи этого сырья в Ливии и на более строгом соблюдении обязательств ОПЕК+ Россией,... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T18:19

2024-09-16T18:19

2024-09-16T18:19

экономика

ливия

россия

цены на нефть

китай

опек

citi

wti (нефть)

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут в понедельник вечером на потерях добычи этого сырья в Ливии и на более строгом соблюдении обязательств ОПЕК+ Россией, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитиков. По состоянию на 17.55 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,79%, до 72,89 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов WTI - на 2,01%, до 69,1 доллара. "Продолжающиеся потери предложения со стороны Ливии и более строгое соблюдение требований ОПЕК+ со стороны России должны сохранить небольшой межсезонный дефицит на мировых рынках нефти", - сообщили агентству Блумберг аналитики Citigroup Inc, включая Макса Лейтона (Max Layton). Кроме того, ранее экономисты Citi сообщили, что цены на нефть в ближайшей перспективе будут поддерживаться на уровне выше 70 долларов за баррель. Рынки оценивают последствия тайфуна "Бебинка", который, согласно оценке центрального метеорологического управления Китая, стал самым сильным тайфуном в Шанхае с 1949 года. Китай - крупнейший импортер нефти.

https://ria.ru/20240913/neft-1972426958.html

ливия

россия

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экономика, ливия, россия, цены на нефть, китай, опек, citi, wti (нефть), brent