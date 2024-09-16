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Цена на нефть марки Brent выросла на 1,79 процента - РИА Новости, 16.09.2024
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18:19 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/neft-1973040865.html
Цена на нефть марки Brent выросла на 1,79 процента
Цена на нефть марки Brent выросла на 1,79 процента - РИА Новости, 16.09.2024
Цена на нефть марки Brent выросла на 1,79 процента
Мировые цены на нефть растут в понедельник вечером на потерях добычи этого сырья в Ливии и на более строгом соблюдении обязательств ОПЕК+ Россией,... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T18:19
2024-09-16T18:19
экономика
ливия
россия
цены на нефть
китай
опек
citi
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут в понедельник вечером на потерях добычи этого сырья в Ливии и на более строгом соблюдении обязательств ОПЕК+ Россией, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитиков. По состоянию на 17.55 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,79%, до 72,89 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов WTI - на 2,01%, до 69,1 доллара. "Продолжающиеся потери предложения со стороны Ливии и более строгое соблюдение требований ОПЕК+ со стороны России должны сохранить небольшой межсезонный дефицит на мировых рынках нефти", - сообщили агентству Блумберг аналитики Citigroup Inc, включая Макса Лейтона (Max Layton). Кроме того, ранее экономисты Citi сообщили, что цены на нефть в ближайшей перспективе будут поддерживаться на уровне выше 70 долларов за баррель. Рынки оценивают последствия тайфуна "Бебинка", который, согласно оценке центрального метеорологического управления Китая, стал самым сильным тайфуном в Шанхае с 1949 года. Китай - крупнейший импортер нефти.
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экономика, ливия, россия, цены на нефть, китай, опек, citi, wti (нефть), brent
Экономика, Ливия, Россия, Цены на нефть, Китай, ОПЕК, Citi, WTI (нефть), Brent
Цена на нефть марки Brent выросла на 1,79 процента

Citigroup Inc: на мировых рынках нефти сохранится небольшой межсезонный дефицит

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут в понедельник вечером на потерях добычи этого сырья в Ливии и на более строгом соблюдении обязательств ОПЕК+ Россией, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитиков.
По состоянию на 17.55 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,79%, до 72,89 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов WTI - на 2,01%, до 69,1 доллара.
"Продолжающиеся потери предложения со стороны Ливии и более строгое соблюдение требований ОПЕК+ со стороны России должны сохранить небольшой межсезонный дефицит на мировых рынках нефти", - сообщили агентству Блумберг аналитики Citigroup Inc, включая Макса Лейтона (Max Layton).
Кроме того, ранее экономисты Citi сообщили, что цены на нефть в ближайшей перспективе будут поддерживаться на уровне выше 70 долларов за баррель.
Рынки оценивают последствия тайфуна "Бебинка", который, согласно оценке центрального метеорологического управления Китая, стал самым сильным тайфуном в Шанхае с 1949 года. Китай - крупнейший импортер нефти.
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ЭкономикаЛивияРоссияЦены на нефтьКитайОПЕКCitiWTI (нефть)Brent
 
 
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