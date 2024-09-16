https://ria.ru/20240916/mwm-1972912480.html

"Потери невосполнимы". СМИ рассказали, чего Украина лишилась в зоне СВО

"Потери невосполнимы". СМИ рассказали, чего Украина лишилась в зоне СВО - РИА Новости, 16.09.2024

"Потери невосполнимы". СМИ рассказали, чего Украина лишилась в зоне СВО

ВСУ потеряли невосполнимые истребители Су-27, превосходящие западные F-16, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T10:48

2024-09-16T10:48

2024-09-16T11:26

украина

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китай

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

су-27

f-16

миг-29

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. ВСУ потеряли невосполнимые истребители Су-27, превосходящие западные F-16, пишет Military Watch Magazine."Маловероятно, что в обозримом будущем Киев получит самолет со схожими летными характеристиками и высокой живучестью <…>. Таким образом, для Украины потери Су-27 по-настоящему невосполнимы", — говорится в материале.Как указали журналисты, Су-27 превосходит западные F-16 в дальности и размере радара. Они подчеркнули, что, поскольку Советский Союз не экспортировал этот самолет другим странам, кроме Китая, союзники Украины не смогут передать ей их для восполнения утерянных единиц.Накануне Минобороны сообщило, что российские войска уничтожили железнодорожный эшелон с иностранным вооружением, ВКС России сбили два украинских истребителя Су-27, а средства ПВО — один МиГ-29.

https://ria.ru/20240916/wp-1972894621.html

https://ria.ru/20240915/ukraina-1972827756.html

украина

киев

китай

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украина, киев, китай, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-27, f-16, миг-29, в мире, политика