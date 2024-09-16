Рейтинг@Mail.ru
"Потери невосполнимы". СМИ рассказали, чего Украина лишилась в зоне СВО - РИА Новости, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:48 16.09.2024 (обновлено: 11:26 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/mwm-1972912480.html
"Потери невосполнимы". СМИ рассказали, чего Украина лишилась в зоне СВО
"Потери невосполнимы". СМИ рассказали, чего Украина лишилась в зоне СВО - РИА Новости, 16.09.2024
"Потери невосполнимы". СМИ рассказали, чего Украина лишилась в зоне СВО
ВСУ потеряли невосполнимые истребители Су-27, превосходящие западные F-16, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T10:48
2024-09-16T11:26
украина
киев
китай
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
су-27
f-16
миг-29
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972458734_0:0:3502:1971_1920x0_80_0_0_b89c14b77f05bda67514f167ff79c076.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. ВСУ потеряли невосполнимые истребители Су-27, превосходящие западные F-16, пишет Military Watch Magazine.&quot;Маловероятно, что в обозримом будущем Киев получит самолет со схожими летными характеристиками и высокой живучестью &lt;…&gt;. Таким образом, для Украины потери Су-27 по-настоящему невосполнимы&quot;, — говорится в материале.Как указали журналисты, Су-27 превосходит западные F-16 в дальности и размере радара. Они подчеркнули, что, поскольку Советский Союз не экспортировал этот самолет другим странам, кроме Китая, союзники Украины не смогут передать ей их для восполнения утерянных единиц.Накануне Минобороны сообщило, что российские войска уничтожили железнодорожный эшелон с иностранным вооружением, ВКС России сбили два украинских истребителя Су-27, а средства ПВО — один МиГ-29.
https://ria.ru/20240916/wp-1972894621.html
https://ria.ru/20240915/ukraina-1972827756.html
украина
киев
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972458734_590:0:3321:2048_1920x0_80_0_0_ee1aeb6c4996a130bc5597ba7b3c4b93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, китай, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-27, f-16, миг-29, в мире, политика
Украина, Киев, Китай, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-27, F-16, МиГ-29, В мире, Политика
"Потери невосполнимы". СМИ рассказали, чего Украина лишилась в зоне СВО

MWM: ВСУ потеряли невосполнимые истребители, превосходящие западные F-16

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкТанк Т-72 Б3М
Танк Т-72 Б3М - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Танк Т-72 Б3М. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. ВСУ потеряли невосполнимые истребители Су-27, превосходящие западные F-16, пишет Military Watch Magazine.
«

"Маловероятно, что в обозримом будущем Киев получит самолет со схожими летными характеристиками и высокой живучестью <…>. Таким образом, для Украины потери Су-27 по-настоящему невосполнимы", — говорится в материале.

Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
"Будет переворот". СМИ рассказали об угрозе Украине от ВСУ
09:01
Как указали журналисты, Су-27 превосходит западные F-16 в дальности и размере радара. Они подчеркнули, что, поскольку Советский Союз не экспортировал этот самолет другим странам, кроме Китая, союзники Украины не смогут передать ей их для восполнения утерянных единиц.
Накануне Минобороны сообщило, что российские войска уничтожили железнодорожный эшелон с иностранным вооружением, ВКС России сбили два украинских истребителя Су-27, а средства ПВО — один МиГ-29.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
"В большой беде". Стало известно, на что Запад обрек Украину
Вчера, 16:41
 
УкраинаКиевКитайВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииСу-27F-16МиГ-29В миреПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала