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"Потери невосполнимы". СМИ рассказали, чего Украина лишилась в зоне СВО
"Потери невосполнимы". СМИ рассказали, чего Украина лишилась в зоне СВО - РИА Новости, 16.09.2024
"Потери невосполнимы". СМИ рассказали, чего Украина лишилась в зоне СВО
ВСУ потеряли невосполнимые истребители Су-27, превосходящие западные F-16, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T10:48
2024-09-16T10:48
2024-09-16T11:26
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. ВСУ потеряли невосполнимые истребители Су-27, превосходящие западные F-16, пишет Military Watch Magazine."Маловероятно, что в обозримом будущем Киев получит самолет со схожими летными характеристиками и высокой живучестью <…>. Таким образом, для Украины потери Су-27 по-настоящему невосполнимы", — говорится в материале.Как указали журналисты, Су-27 превосходит западные F-16 в дальности и размере радара. Они подчеркнули, что, поскольку Советский Союз не экспортировал этот самолет другим странам, кроме Китая, союзники Украины не смогут передать ей их для восполнения утерянных единиц.Накануне Минобороны сообщило, что российские войска уничтожили железнодорожный эшелон с иностранным вооружением, ВКС России сбили два украинских истребителя Су-27, а средства ПВО — один МиГ-29.
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"Потери невосполнимы". СМИ рассказали, чего Украина лишилась в зоне СВО
MWM: ВСУ потеряли невосполнимые истребители, превосходящие западные F-16