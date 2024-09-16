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В МВД предупредили о распространяющемся в курских пабликах фейке
В МВД предупредили о распространяющемся в курских пабликах фейке - РИА Новости, 16.09.2024
В МВД предупредили о распространяющемся в курских пабликах фейке
Представитель МВД России Ирина Волк заявила, что видео с её голосом в курских пабликах - это фальшивка, по всей видимости, сгенерированная искусственным путём. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T20:24
2024-09-16T20:24
2024-09-16T20:32
россия
ирина волк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Представитель МВД России Ирина Волк заявила, что видео с её голосом в курских пабликах - это фальшивка, по всей видимости, сгенерированная искусственным путём. "Сегодня курские коллеги сообщили, что в региональных пабликах распространяется видеоролик "От сумы до тюрьмы" с логотипом интернет-ресурса МВД России "МВД МЕДИА" и закадровой озвучкой от моего имени. В нём рассказывается о совместной операции МВД России и ФСБ России. Официально заявляю, что данный видеоролик является фальшивкой. Телестудия МВД России его не производила. Голос за кадром, по всей видимости, сгенерирован искусственным путём", - написала она в своём Telegram-канале. Также Волк порекомендовала зрителям и интернет-пользователям критически относиться к информации из непроверенных источников. Она уточнила, что аудио- и видеоконтент, выпущенный Объединенной редакцией МВД России, всегда можно найти на официальных ресурсах ведомства.
https://ria.ru/20240916/vsu-1973041568.html
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россия, ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Ирина Волк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В МВД предупредили о распространяющемся в курских пабликах фейке
Представитель МВД Волк назвала видео с ее голосом в курских пабликах фальшивкой