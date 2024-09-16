https://ria.ru/20240916/mvd-1973060123.html

В МВД предупредили о распространяющемся в курских пабликах фейке

В МВД предупредили о распространяющемся в курских пабликах фейке - РИА Новости, 16.09.2024

В МВД предупредили о распространяющемся в курских пабликах фейке

Представитель МВД России Ирина Волк заявила, что видео с её голосом в курских пабликах - это фальшивка, по всей видимости, сгенерированная искусственным путём. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T20:24

2024-09-16T20:24

2024-09-16T20:32

россия

ирина волк

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Представитель МВД России Ирина Волк заявила, что видео с её голосом в курских пабликах - это фальшивка, по всей видимости, сгенерированная искусственным путём. "Сегодня курские коллеги сообщили, что в региональных пабликах распространяется видеоролик "От сумы до тюрьмы" с логотипом интернет-ресурса МВД России "МВД МЕДИА" и закадровой озвучкой от моего имени. В нём рассказывается о совместной операции МВД России и ФСБ России. Официально заявляю, что данный видеоролик является фальшивкой. Телестудия МВД России его не производила. Голос за кадром, по всей видимости, сгенерирован искусственным путём", - написала она в своём Telegram-канале. Также Волк порекомендовала зрителям и интернет-пользователям критически относиться к информации из непроверенных источников. Она уточнила, что аудио- и видеоконтент, выпущенный Объединенной редакцией МВД России, всегда можно найти на официальных ресурсах ведомства.

https://ria.ru/20240916/vsu-1973041568.html

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россия, ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия