https://ria.ru/20240916/murashko-1972943543.html

Мурашко рассказал, как будет выглядеть медицина будущего

Мурашко рассказал, как будет выглядеть медицина будущего - РИА Новости, 16.09.2024

Мурашко рассказал, как будет выглядеть медицина будущего

Здравоохранение будущего связано с развитием технологий, планируется, что они будут сопровождать человека на протяжении всей жизни, среди них предварительные... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T13:36

2024-09-16T13:36

2024-09-16T13:36

россия

михаил мурашко

общество

здоровье

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ЦХИНВАЛ, 16 сен - РИА Новости. Здравоохранение будущего связано с развитием технологий, планируется, что они будут сопровождать человека на протяжении всей жизни, среди них предварительные консультации искусственного интеллекта и проактивные подсказки об образе жизни, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Образ будущего здравоохранения - это, по сути дела, экосистема сквозных технологий, которые сопровождают человека на протяжении всей жизни - от рождения до завершения его жизненного пути. Поэтому эта система будет набирать еще больший оборот",- сказал Мурашко на II Международной медицинской конференции - "Практические аспекты развития здравоохранения". Как следует из презентации министра, данная экосистема будет включать в себя трансформацию коммуникации с системой здравоохранения: доступ к медицинским знаниям 24 на 7, информацию о текущих назначениях, проактивные подсказки об образе жизни и активности, предварительные консультации ИИ-доктора. Кроме того, планируется приближать помощь к человеку за счёт территориального планирования, телемедицинских консультаций и удалённого мониторинга состояния здоровья, отмечается в презентации.

https://ria.ru/20240912/ii-1972288942.html

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россия, михаил мурашко, общество, здоровье