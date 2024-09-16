https://ria.ru/20240916/murashko-1972943543.html
Мурашко рассказал, как будет выглядеть медицина будущего
Мурашко рассказал, как будет выглядеть медицина будущего - РИА Новости, 16.09.2024
Мурашко рассказал, как будет выглядеть медицина будущего
Здравоохранение будущего связано с развитием технологий, планируется, что они будут сопровождать человека на протяжении всей жизни, среди них предварительные... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T13:36
2024-09-16T13:36
2024-09-16T13:36
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михаил мурашко
общество
здоровье
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ЦХИНВАЛ, 16 сен - РИА Новости. Здравоохранение будущего связано с развитием технологий, планируется, что они будут сопровождать человека на протяжении всей жизни, среди них предварительные консультации искусственного интеллекта и проактивные подсказки об образе жизни, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Образ будущего здравоохранения - это, по сути дела, экосистема сквозных технологий, которые сопровождают человека на протяжении всей жизни - от рождения до завершения его жизненного пути. Поэтому эта система будет набирать еще больший оборот",- сказал Мурашко на II Международной медицинской конференции - "Практические аспекты развития здравоохранения". Как следует из презентации министра, данная экосистема будет включать в себя трансформацию коммуникации с системой здравоохранения: доступ к медицинским знаниям 24 на 7, информацию о текущих назначениях, проактивные подсказки об образе жизни и активности, предварительные консультации ИИ-доктора. Кроме того, планируется приближать помощь к человеку за счёт территориального планирования, телемедицинских консультаций и удалённого мониторинга состояния здоровья, отмечается в презентации.
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россия, михаил мурашко, общество, здоровье
Россия, Михаил Мурашко, Общество, Здоровье
Мурашко рассказал, как будет выглядеть медицина будущего
Мурашко: в будущем возможны консультации ИИ-доктора перед посещением врача
ЦХИНВАЛ, 16 сен - РИА Новости. Здравоохранение будущего связано с развитием технологий, планируется, что они будут сопровождать человека на протяжении всей жизни, среди них предварительные консультации искусственного интеллекта и проактивные подсказки об образе жизни, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Образ будущего здравоохранения - это, по сути дела, экосистема сквозных технологий, которые сопровождают человека на протяжении всей жизни - от рождения до завершения его жизненного пути. Поэтому эта система будет набирать еще больший оборот",- сказал Мурашко на II Международной медицинской конференции - "Практические аспекты развития здравоохранения".
Как следует из презентации министра, данная экосистема будет включать в себя трансформацию коммуникации с системой здравоохранения: доступ к медицинским знаниям 24 на 7, информацию о текущих назначениях, проактивные подсказки об образе жизни и активности, предварительные консультации ИИ-доктора.
Кроме того, планируется приближать помощь к человеку за счёт территориального планирования, телемедицинских консультаций и удалённого мониторинга состояния здоровья, отмечается в презентации.