https://ria.ru/20240916/moskva-1973206463.html

В Москве к 2030 году увеличится количество лыжных трасс с оснежением

В Москве к 2030 году увеличится количество лыжных трасс с оснежением - РИА Новости, 17.09.2024

В Москве к 2030 году увеличится количество лыжных трасс с оснежением

Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу к 2030 году в 10 раз увеличить количество лыжных трасс с искусственным оснежением, сообщил он в своем личном блоге. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-16T07:34

2024-09-16T07:34

2024-09-17T16:07

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу к 2030 году в 10 раз увеличить количество лыжных трасс с искусственным оснежением, сообщил он в своем личном блоге. Собянин опубликовал пятую часть стратегии повышения качества городской среды до 2030 года. "В предстоящие годы мы будем поддерживать инфраструктуру зимнего отдыха в хорошем состоянии. Обязательно создадим новые объекты в районах новостроек и там, где их сегодня не хватает. И еще одна важная задача – радикально, примерно в 10 раз увеличить количество лыжных трасс с искусственным оснежением, которым не страшно глобальное потепление", - говорится в сообщении. Мэр отметил, что каждый сезон городские катки, лыжные трассы, горки и снежные городки посещают 53 миллиона человек. Каждый третий горожанин (или 4 миллиона человек), по его словам, бывает на них регулярно. Индустрия летнего пляжного отдыха будет создаваться практически с нуля, заверил Собянин, объяснив это большой потребностью. Он подчеркнул, что на сегодняшний день в городе действует порядка 30 открытых бассейнов, а к 2030 году город постарается увеличить их число до 125. Как и катки с искусственным льдом, летние бассейны с подогревом должны работать в каждом районе города, уверен Собянин. "Таковы основные положения Стратегии повышения качества городской среды до 2030 года. Планов много, но они все хорошо просчитаны, обеспечены ресурсами и будут выполнены на качественном уровне. Как и должно быть в лучшем городе Земли", - добавил мэр.

https://realty.ria.ru/20240916/svao-1971881483.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей собянин