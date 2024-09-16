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В Москве рабочий пострадал от грузового лифта - РИА Новости, 16.09.2024
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20:38 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/moskva-1973063550.html
В Москве рабочий пострадал от грузового лифта
В Москве рабочий пострадал от грузового лифта - РИА Новости, 16.09.2024
В Москве рабочий пострадал от грузового лифта
Один рабочий пострадал от грузового лифта в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T20:38
2024-09-16T20:38
происшествия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Один рабочий пострадал от грузового лифта в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Грузовой лифт при опускании зацепил руку рабочего и поцарапал её", - сказал собеседник агентства. По его словам, инцидент произошел на Пресненской набережной, дом 2. Ранее источник РЕН ТВ сообщил о падении лифта в зоне разгрузки в торговом центре в "Москва Сити". В девелоперской компании AFI Development, владеющей торговым центром "Афимолл Сити" в Москве, не подтвердили РИА Новости информацию о падении лифта.
https://ria.ru/20240619/moskva-1953935253.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве рабочий пострадал от грузового лифта

Грузовой лифт поцарапал руку рабочего в центре Москвы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Один рабочий пострадал от грузового лифта в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Грузовой лифт при опускании зацепил руку рабочего и поцарапал её", - сказал собеседник агентства.
По его словам, инцидент произошел на Пресненской набережной, дом 2.
Ранее источник РЕН ТВ сообщил о падении лифта в зоне разгрузки в торговом центре в "Москва Сити". В девелоперской компании AFI Development, владеющей торговым центром "Афимолл Сити" в Москве, не подтвердили РИА Новости информацию о падении лифта.
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ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
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