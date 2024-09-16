https://ria.ru/20240916/moskva-1973063550.html

В Москве рабочий пострадал от грузового лифта

В Москве рабочий пострадал от грузового лифта - РИА Новости, 16.09.2024

В Москве рабочий пострадал от грузового лифта

Один рабочий пострадал от грузового лифта в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T20:38

2024-09-16T20:38

2024-09-16T20:38

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Один рабочий пострадал от грузового лифта в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Грузовой лифт при опускании зацепил руку рабочего и поцарапал её", - сказал собеседник агентства. По его словам, инцидент произошел на Пресненской набережной, дом 2. Ранее источник РЕН ТВ сообщил о падении лифта в зоне разгрузки в торговом центре в "Москва Сити". В девелоперской компании AFI Development, владеющей торговым центром "Афимолл Сити" в Москве, не подтвердили РИА Новости информацию о падении лифта.

https://ria.ru/20240619/moskva-1953935253.html

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происшествия, москва, россия