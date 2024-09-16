https://ria.ru/20240916/moskva-1973034146.html

Образ будущего мегаполисов стран БРИКС обсудят на форуме в Москве

Образ будущего мегаполисов стран БРИКС обсудят на форуме в Москве - РИА Новости, 16.09.2024

Образ будущего мегаполисов стран БРИКС обсудят на форуме в Москве

На форуме "Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС" сити-менеджеры, лидеры технологического бизнеса, а также урбанисты и футурологи из более чем 30 стран РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T17:46

2024-09-16T17:46

2024-09-16T17:46

культура

москва

брикс

россия

зарядье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1973032437_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_a6e87bf85f5e33f384b5023c789b9731.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. На форуме "Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС" сити-менеджеры, лидеры технологического бизнеса, а также урбанисты и футурологи из более чем 30 стран мира создадут образ будущего мегаполисов и рассмотрят технологии, сообщает пресс-служба Форума будущего БРИКС.Форум состоится 18 и 19 сентября в Москве в концертном зале "Зарядье". Центральным событием первого дня форума станет пленарная сессия "Карта будущего. Решения и стратегии городов-лидеров технологического развития". Сити-менеджеры и лидеры технологических корпораций представят свое видение устойчивого развития мегаполисов, как главных драйверов инноваций.Кроме этого, 18 сентября пройдут сессии по обсуждению перспектив развития сегмента телекоммуникаций, партнерства городов и бизнеса для интеграции современных решений в жизнь горожан. Также эксперты представят инфраструктурные проекты мегаполисов будущего, сочетающие в себе инноваций, устойчивость и комфорт для жизни. Еще одна сессия позволит обсудить процессы взращивания и удержания талантов в мегаполисах, за счет создания инфраструктуры для их реализации.Хедлайнерами форума, принимающими участие в основных событиях программы, стали лидеры мегаполисов стран БРИКС, бизнесмены, ученые, урбанисты и те эксперты, кто занимается вопросами устойчивого развития. Среди гостей лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг, лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине Томас Зюдхоф и другие.Для гостей форума экономист Джеффри Сакс проведет вводную лекцию, где расскажет о роли технологического прогресса в обеспечении устойчивого роста мегаполисов и снижения мирового неравенства.Лидеры технологического предпринимательства, а также представители стартапов и инвесторы смогут познакомиться с инвестиционным потенциалом стран БРИКС+. Кроме этого в программе форума запланированы сессии по обсуждению разработок в сфере транспортных технологий, преобразования платежных систем и новых технологий в девелопменте.Так, 19 сентября ключевая сессия дня "Робот-горожанин. Стратегии и инструменты адаптации людей к гипер-роботизированной среде" будет посвящена роботизации городской среды. Эксперты обсудят изменение современной инфраструктуры с учетом внедрения автоматизации в ключевые процессы.Также программа второго дня включает в себя сессии по обсуждению городской экономики, университетов будущего, интеграции технологий в систему здравоохранения, прогнозов футурологов, внедрения геймификации в социальные процессы, урбанистики и городского развития и т.д.Для разработки стратегии сохранения экологии в условиях устойчивого развития мегаполисов правительство Москвы инициировало проведение конференции "Зеленые города БРИКС". Программа интегрирована в основные события форума и предполагает обсуждение зеленой инфраструктуры, инновационных технологий для улучшения экологической обстановки городов и создание эффективной стратегии адаптации мегаполисов к изменениям климата.Столица России представит технологии борьбы с существующими антропогенными вызовами, а также поделится высокими результатами сохранения экологической стабильности в одном из крупнейших городов мира. Кроме этого, представители отечественного бизнеса продемонстрируют кейсы применения ESG-принципов для передачи сотрудникам модели осознанного подхода к сохранению экологии и заботе об окружающих.Форум "Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС" также станет площадкой для подведения итогов и награждения лучших сити-менеджеров и территорий в части технологического развития и внедрения инноваций в городскую среду. В Москве пройдет церемония вручения Всемирной премии инноваций, которая подчеркивает значение и приоритет технологических разработок в достижении устойчивого развития. В рамках форума также будут представлены результаты измерения индекса Urban Innovation Environment Index, оценивающего технологическое и пространственное развитие мировых городов. Еще один Индекс — БРИКС 250, результаты которого назовут в Москве в период проведения форума, составляется Всемирным экономическим журналом и включает в себя два направления: оценку технологических компаний по потенциалу создания новых технологий и их стратегической ориентированности, а также ранжирование городов по числу таких компаний.

https://ria.ru/20240912/forum-1972372018.html

https://ria.ru/20240912/putin-1972370616.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, брикс, россия, зарядье