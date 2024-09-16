https://ria.ru/20240916/moskva-1973029928.html

Снег в московском регионе может выпасть в конце октября, сообщил синоптик

Снег в московском регионе может выпасть в конце октября, сообщил синоптик - РИА Новости, 16.09.2024

Снег в московском регионе может выпасть в конце октября, сообщил синоптик

Снег в московском регионе может появиться в конце октября, однако это будет кратковременное явление, сообщила РИА Новости главный специалист столичного... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T17:33

2024-09-16T17:33

2024-09-16T17:42

общество

татьяна позднякова

погода

москва

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Снег в московском регионе может появиться в конце октября, однако это будет кратковременное явление, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "Средняя дата, когда у нас появляется снежный покров, вот он может присыпать все, как говорится, на несколько часов, и потом растаять, это конец октября, где-то 28-30 октября. По территории московского региона это разные даты", - рассказала Позднякова. Синоптик отметила, что постоянный снежный покров, который сохраняется всю зиму, появляется в среднем в последних числах ноября. "Поскольку у нас сейчас уже длительное время сохраняется положительная аномалия температуры, то есть за летний период у нас накопилось значительное количество тепла, можно считать, что у нас развитие процесса в осенне-зимний период будет близко к климатической норме… Это климатический прогноз, образование устойчивого снежного покрова – это конец ноября", - подчеркнула Позднякова.

https://ria.ru/20240915/pogoda-1972790037.html

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