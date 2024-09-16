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Снег в московском регионе может выпасть в конце октября, сообщил синоптик - РИА Новости, 16.09.2024
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17:33 16.09.2024 (обновлено: 17:42 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/moskva-1973029928.html
Снег в московском регионе может выпасть в конце октября, сообщил синоптик
Снег в московском регионе может выпасть в конце октября, сообщил синоптик - РИА Новости, 16.09.2024
Снег в московском регионе может выпасть в конце октября, сообщил синоптик
Снег в московском регионе может появиться в конце октября, однако это будет кратковременное явление, сообщила РИА Новости главный специалист столичного... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T17:33
2024-09-16T17:42
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Снег в московском регионе может появиться в конце октября, однако это будет кратковременное явление, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "Средняя дата, когда у нас появляется снежный покров, вот он может присыпать все, как говорится, на несколько часов, и потом растаять, это конец октября, где-то 28-30 октября. По территории московского региона это разные даты", - рассказала Позднякова. Синоптик отметила, что постоянный снежный покров, который сохраняется всю зиму, появляется в среднем в последних числах ноября. "Поскольку у нас сейчас уже длительное время сохраняется положительная аномалия температуры, то есть за летний период у нас накопилось значительное количество тепла, можно считать, что у нас развитие процесса в осенне-зимний период будет близко к климатической норме… Это климатический прогноз, образование устойчивого снежного покрова – это конец ноября", - подчеркнула Позднякова.
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общество, татьяна позднякова, погода, москва
Общество, Татьяна Позднякова, Погода, Москва
Снег в московском регионе может выпасть в конце октября, сообщил синоптик

Позднякова: сне в московском регионе может выпасть к концу октября

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Снег в московском регионе может появиться в конце октября, однако это будет кратковременное явление, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Средняя дата, когда у нас появляется снежный покров, вот он может присыпать все, как говорится, на несколько часов, и потом растаять, это конец октября, где-то 28-30 октября. По территории московского региона это разные даты", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что постоянный снежный покров, который сохраняется всю зиму, появляется в среднем в последних числах ноября.
"Поскольку у нас сейчас уже длительное время сохраняется положительная аномалия температуры, то есть за летний период у нас накопилось значительное количество тепла, можно считать, что у нас развитие процесса в осенне-зимний период будет близко к климатической норме… Это климатический прогноз, образование устойчивого снежного покрова – это конец ноября", - подчеркнула Позднякова.
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15 сентября, 10:30
 
ОбществоТатьяна ПоздняковаПогодаМосква
 
 
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