https://ria.ru/20240916/moskva-1973015906.html

Более 500 тонн мусора собрал коммунальный флот с акватории Москвы

Более 500 тонн мусора собрал коммунальный флот с акватории Москвы - РИА Новости, 16.09.2024

Более 500 тонн мусора собрал коммунальный флот с акватории Москвы

Более 500 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории столицы с начала навигации в этом году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T17:01

2024-09-16T17:01

2024-09-16T17:01

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Более 500 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории столицы с начала навигации в этом году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В составе комплекса городского хозяйства на протяжении многих лет успешно функционирует коммунальный флот, отвечающий за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы. С открытием навигации эти суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок. В этом году собрали уже более 500 тонн плавающего мусора", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что сбор мусора осуществляется судами-мусоросборщиками, в зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта задействуют плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами. "Благодаря грамотной расстановке флота и баз сбора мусора, вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем. Основные усилия по сбору мусора сосредоточены на акватории в верховьях Москвы-реки, это позволяет обеспечить чистоту основного русла ниже по течению", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что столичный коммунальный флот работает круглый год, даже после окончания сезонной навигации на воде остаются два судна с ледовым классом до 20 сантиметров. Основная часть флота в межнавигационный период перемещается на берег для прохождения обслуживания и ремонта.

https://ria.ru/20240916/biryukov-1972900986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы