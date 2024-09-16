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Парк "Москино": чем удивят на крупнейшей в мире съемочной площадке - РИА Новости, 16.09.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 16.09.2024 (обновлено: 08:08 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/moskino-1972493903.html
Парк "Москино": чем удивят на крупнейшей в мире съемочной площадке
Парк "Москино": чем удивят на крупнейшей в мире съемочной площадке - РИА Новости, 16.09.2024
Парк "Москино": чем удивят на крупнейшей в мире съемочной площадке
В Троицком административном округе открылся парк "Москино" — крупнейший креативный кластер натурных съемок, высокотехнологичных медиастудий и оригинальных... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T08:00
2024-09-16T08:08
культура
кино и сериалы
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россия
москино
сергей бурунов
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Жанна Старицына. В Троицком административном округе открылся парк "Москино" — крупнейший креативный кластер натурных съемок, высокотехнологичных медиастудий и оригинальных локаций для создания фильмов и сериалов. Об особенностях этого проекта мирового уровня — в материале РИА Новости.Аналогов в мире нет"Приготовились! Камера, мотор! Не упустите возможность увидеть самую большую съемочную площадку, аналогов которой нет в мире", — приветствует посетителей сайта и парка "Москино" официальный голос проекта — актер Сергей Бурунов. Еще полгода назад здесь, в поселении Краснопахорское, были огромный пустырь и горы мусора, а теперь — крупнейшая площадка для натурных съемок, 320 гектаров.Работы продолжаются: добавят объекты инфраструктуры, локации, пригласят к сотрудничеству киностудии, медиакомплексы и другие предприятия, предоставляющие в аренду реквизит и оборудование. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, новый креативный кластер столицы — это начало возрождения российского кино как мирового.Решение о создании парка приняли в августе 2019 года, к благоустройству территории и размещению декораций приступили в 2022-м. И здесь уже снимают художественные фильмы, сериалы, клипы.Двойник Кремля и Рейхстаг: яркие локации для съемокПервая декорация кинопарка — городской дворик 1920-х с двухэтажными постройками, лавочками, фонарями, цветами в больших вазонах. Для вестернов и создания атмосферы Дикого Запада времен золотой лихорадки — "Ковбойский городок", а для современных проектов — стильный питерский бар. Пока это единственная двухэтажная декорация кластера со всеми коммуникациями. Ее снимали в комедии "Бар "МоскваЧики".Есть двойник Кремля — декорация Соборной площади. От оригинала отличается видом на Троицкий лес. Для фильмов о победе в Великой Отечественной — локация "Рейхстаг" со следами от пуль и автографами советских солдат, детально воссозданные улицы поверженного Берлина.В "Уездном городке" снимали "По зову сердца", "Враг у ворот", "Смерш. 1944". Неподалеку — самый массовый советский самолет, настоящий Ту-154. Он участвовал в клипе Zivert "Бери и беги" и мелодраме "Постучись в мою дверь".А студенты киношкол часто используют "Театр Гонзаги" — копию здания, спроектированного итальянским архитектором Пьетро Гонзагой для усадьбы Архангельское в начале XIX века. Сохранены пропорции сцены, зрительного зала и фойе.В масштабном центре реквизита и костюма "Жар-птица" — более 2,5 миллиона предметов: от вешалок из сериала "Слово пацана" до огромных деревянных лодок из исторических фильмов. Также "Москино" располагает крупнейшим в Европе угловым хромакеем высотой с пятиэтажный дом. С его помощью меняют фон в кадре на любую фантастическую реальность — марсианский ландшафт или эльфийскую поляну.Что делают посетителиВ парке много развлечений для тех, кто не связан с индустрией кино, но хотел бы больше узнать о жизни за кадром. На экскурсиях для детей и взрослых демонстрируют места съемок, рассказывают о работе гримеров и операторов, проводят мастер-классы.На квесте "Стоп! Снято!" юным посетителям предлагают найти утерянный сценарий фильма "Абракадабра". Нужно искать подсказки на разных локациях и разгадывать головоломки кинозлодеев. Профнавигационная экскурсия "Камера! Мотор!" посвящена разным кинопрофессиям: актер, режиссер, оператор. Мало кто знает, что гафер — это руководитель бригады осветителей, который не просто устанавливает лампы, но буквально рисует светом и делает каждый кадр уникальным. О профессии гримера вы узнаете на тематическом мастер-классе по пластическом гриму — и даже научитесь его накладывать.Также посетителей знакомят с традициями и поверьями съемочного процесса. Одно из них — запрет грызть семечки на площадке. Объяснение такое: "прощелкаешь" зрителя, не будет кассовых сборов. Экскурсоводы говорят, что отечественные классики — режиссеры Иван Пырьев, Григорий Козинцев, Александр Птушко — строго наказывали за это занятие. Другая традиция — разбивать тарелку с названием фильма или сериала в начале работы на удачу. Дети с удовольствием в этом участвуют, только с тарелкой из мела. Осколки безопасные — ими потом рисуют на асфальте.Адрес кинопарка "Москино": Москва, поселение Краснопахорское, квартал № 107.
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кино и сериалы, куда поехать, что посмотреть , москва, россия, москино, сергей бурунов, сергей собянин
Культура, Кино и сериалы, куда поехать, что посмотреть , Москва, Россия, Москино, Сергей Бурунов, Сергей Собянин
Парк "Москино": чем удивят на крупнейшей в мире съемочной площадке

В Троицком административном округе столицы открылся парк "Москино"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАктеры на площадке кинопарка "Москино" в Красной Пахре
Актеры на площадке кинопарка Москино в Красной Пахре - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Жанна Старицына. В Троицком административном округе открылся парк "Москино" — крупнейший креативный кластер натурных съемок, высокотехнологичных медиастудий и оригинальных локаций для создания фильмов и сериалов. Об особенностях этого проекта мирового уровня — в материале РИА Новости.

Аналогов в мире нет

© АГН "Москва" / Ярослав ЧингаевОткрытие первой очереди кинопарка "Москино"
Открытие первой очереди кинопарка Москино - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
Открытие первой очереди кинопарка "Москино"
"Приготовились! Камера, мотор! Не упустите возможность увидеть самую большую съемочную площадку, аналогов которой нет в мире", — приветствует посетителей сайта и парка "Москино" официальный голос проекта — актер Сергей Бурунов. Еще полгода назад здесь, в поселении Краснопахорское, были огромный пустырь и горы мусора, а теперь — крупнейшая площадка для натурных съемок, 320 гектаров.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Площадка кинопарка "Москино" в Красной Пахре

Площадка кинопарка Москино в Красной Пахре

Площадка кинопарка "Москино" в Красной Пахре

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 8
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев

Открытие первой очереди кинопарка «Москино»

Открытие первой очереди кинопарка Москино

Открытие первой очереди кинопарка «Москино»

© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
2 из 8
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев

Кинопарк «Москино»

Открытие первой очереди кинопарка Москино

Кинопарк «Москино»

© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
3 из 8
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев

«Москино»

Открытие первой очереди кинопарка Москино

«Москино»

© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
4 из 8
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев

Декорации в кинопарке «Москино»

Открытие первой очереди кинопарка Москино

Декорации в кинопарке «Москино»

© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
5 из 8
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев

В кинопарке «Москино»

Открытие первой очереди кинопарка Москино

В кинопарке «Москино»

© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
6 из 8
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев

В «Москино»

Открытие первой очереди кинопарка Москино

В «Москино»

© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
7 из 8
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев

Локация для съемок в кинопарке «Москино»

Открытие первой очереди кинопарка Москино

Локация для съемок в кинопарке «Москино»

© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
8 из 8

Площадка кинопарка "Москино" в Красной Пахре

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 8

Открытие первой очереди кинопарка «Москино»

© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
2 из 8

Кинопарк «Москино»

© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
3 из 8

«Москино»

© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
4 из 8

Декорации в кинопарке «Москино»

© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
5 из 8

В кинопарке «Москино»

© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
6 из 8

В «Москино»

© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
7 из 8

Локация для съемок в кинопарке «Москино»

© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
8 из 8
Работы продолжаются: добавят объекты инфраструктуры, локации, пригласят к сотрудничеству киностудии, медиакомплексы и другие предприятия, предоставляющие в аренду реквизит и оборудование. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, новый креативный кластер столицы — это начало возрождения российского кино как мирового.
Решение о создании парка приняли в августе 2019 года, к благоустройству территории и размещению декораций приступили в 2022-м. И здесь уже снимают художественные фильмы, сериалы, клипы.

Двойник Кремля и Рейхстаг: яркие локации для съемок

Первая декорация кинопарка — городской дворик 1920-х с двухэтажными постройками, лавочками, фонарями, цветами в больших вазонах. Для вестернов и создания атмосферы Дикого Запада времен золотой лихорадки — "Ковбойский городок", а для современных проектов — стильный питерский бар. Пока это единственная двухэтажная декорация кластера со всеми коммуникациями. Ее снимали в комедии "Бар "МоскваЧики".
Есть двойник Кремля — декорация Соборной площади. От оригинала отличается видом на Троицкий лес. Для фильмов о победе в Великой Отечественной — локация "Рейхстаг" со следами от пуль и автографами советских солдат, детально воссозданные улицы поверженного Берлина.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРабота операторов на площадке кинопарка "Москино" в Красной Пахре
Работа операторов на площадке кинопарка Москино в Красной Пахре - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Работа операторов на площадке кинопарка "Москино" в Красной Пахре
В "Уездном городке" снимали "По зову сердца", "Враг у ворот", "Смерш. 1944". Неподалеку — самый массовый советский самолет, настоящий Ту-154. Он участвовал в клипе Zivert "Бери и беги" и мелодраме "Постучись в мою дверь".
А студенты киношкол часто используют "Театр Гонзаги" — копию здания, спроектированного итальянским архитектором Пьетро Гонзагой для усадьбы Архангельское в начале XIX века. Сохранены пропорции сцены, зрительного зала и фойе.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПлощадка кинопарка "Москино" в Красной Пахре
Площадка кинопарка Москино в Красной Пахре - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Площадка кинопарка "Москино" в Красной Пахре
В масштабном центре реквизита и костюма "Жар-птица" — более 2,5 миллиона предметов: от вешалок из сериала "Слово пацана" до огромных деревянных лодок из исторических фильмов. Также "Москино" располагает крупнейшим в Европе угловым хромакеем высотой с пятиэтажный дом. С его помощью меняют фон в кадре на любую фантастическую реальность — марсианский ландшафт или эльфийскую поляну.

Что делают посетители

В парке много развлечений для тех, кто не связан с индустрией кино, но хотел бы больше узнать о жизни за кадром. На экскурсиях для детей и взрослых демонстрируют места съемок, рассказывают о работе гримеров и операторов, проводят мастер-классы.
© АГН "Москва" / Ярослав ЧингаевОткрытие первой очереди кинопарка "Москино"
Открытие первой очереди кинопарка Москино - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
Открытие первой очереди кинопарка "Москино"
На квесте "Стоп! Снято!" юным посетителям предлагают найти утерянный сценарий фильма "Абракадабра". Нужно искать подсказки на разных локациях и разгадывать головоломки кинозлодеев. Профнавигационная экскурсия "Камера! Мотор!" посвящена разным кинопрофессиям: актер, режиссер, оператор. Мало кто знает, что гафер — это руководитель бригады осветителей, который не просто устанавливает лампы, но буквально рисует светом и делает каждый кадр уникальным. О профессии гримера вы узнаете на тематическом мастер-классе по пластическом гриму — и даже научитесь его накладывать.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПлощадка кинопарка "Москино" в Красной Пахре
Площадка кинопарка Москино в Красной Пахре - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Площадка кинопарка "Москино" в Красной Пахре
Также посетителей знакомят с традициями и поверьями съемочного процесса. Одно из них — запрет грызть семечки на площадке. Объяснение такое: "прощелкаешь" зрителя, не будет кассовых сборов. Экскурсоводы говорят, что отечественные классики — режиссеры Иван Пырьев, Григорий Козинцев, Александр Птушко — строго наказывали за это занятие. Другая традиция — разбивать тарелку с названием фильма или сериала в начале работы на удачу. Дети с удовольствием в этом участвуют, только с тарелкой из мела. Осколки безопасные — ими потом рисуют на асфальте.
Адрес кинопарка "Москино": Москва, поселение Краснопахорское, квартал № 107.
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