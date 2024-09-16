https://ria.ru/20240916/moor-1972975522.html

Моор: Тюменская область создает условия для самореализации молодых людей

Моор: Тюменская область создает условия для самореализации молодых людей - РИА Новости, 16.09.2024

Моор: Тюменская область создает условия для самореализации молодых людей

Тюменская область стремится создать максимально комфортные условия для жизни и самореализации молодых людей, сказал губернатор Тюменской области Александр Моор. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T14:54

2024-09-16T14:54

2024-09-16T14:54

тюменская область

александр моор

новатэк

тюмень

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ТЮМЕНЬ, 16 сен – РИА Новости. Тюменская область стремится создать максимально комфортные условия для жизни и самореализации молодых людей, сказал губернатор Тюменской области Александр Моор. Заявление прозвучало на площадке Тюменского нефтегазового форума (TNF) в рамках "Молодежного дня" - трека, посвященного молодым специалистам нефтегазовой отрасли, вопросам их адаптации к работе на предприятиях, подготовки и профессиональных компетенций. Цель "Молодежного дня" – помочь компаниям презентовать бренд работодателя новому поколению, выходящему на рынок труда. Атмосферу для неформального нетворкинга помогают создать современные форматы мероприятий таких, как профориентационный квиз, научный слэм, деловые игры, "прожарка" резюме потенциальных соискателей и ток-шоу. "Сегодня по статистике молодые люди в возрасте до 24 лет – это 90% мобильного ресурса, который легко меняет место жизни, города, регионы. И выбирают они эти регионы не только по тому, где комфортно, где хорошее жилье и красивые бульвары, а где они могут реализоваться и профессионально расти", - отметил Моор. Губернатор сообщил, что в Тюменской области появляется все больше высокотехнологичных предприятий, строится современное комфортное жилье со всей необходимой инфраструктурой, создаются новые образовательные и исследовательские пространства. "Наглядным примером является локация в районе озера Алебашево – там, где сегодня строятся современные красивые микрорайоны, где построен и открыт уникальный научно-исследовательский центр компании "Новатэк", а буквально через дорогу, напротив, строится уникальный для нашего региона межуниверситетский кампус, который будет открыт в 2028 году", - сообщил Моор. Губернатор подчеркнул, что власти региона руководствуются вполне понятной и простой целью – сделать все для того, чтобы Тюменская область оставалась комфортным для жизни местом, территорией для становления и развития, регионом не только притяжения для новых умов, но и их удержания. "В этом форуме принимают участие компании, которые работают в энергетическом секторе, нефтегазовые, промышленные – компании, которые сегодня на острие экономического развития, от которых зависит будущее нашей страны, нашей экономики. А будущее этих компаний, безусловно, зависит от молодых специалистов", - подчеркнул Моор. В 2024 году TNF получил статус главной выставки нефтегазовой промышленности. Ожидается, что мероприятия форума посетят 12 тысяч участников, представляющих свыше 800 компаний из более чем 60 регионов России.

https://ria.ru/20240916/forum-1972974726.html

https://ria.ru/20240916/tyumen-1972908598.html

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр моор, новатэк, тюмень