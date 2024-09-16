Рейтинг@Mail.ru
Моор: Тюменская область создает условия для самореализации молодых людей - РИА Новости, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
14:54 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/moor-1972975522.html
Моор: Тюменская область создает условия для самореализации молодых людей
Моор: Тюменская область создает условия для самореализации молодых людей - РИА Новости, 16.09.2024
Моор: Тюменская область создает условия для самореализации молодых людей
Тюменская область стремится создать максимально комфортные условия для жизни и самореализации молодых людей, сказал губернатор Тюменской области Александр Моор. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T14:54
2024-09-16T14:54
тюменская область
александр моор
новатэк
тюмень
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972978294_50:203:1280:895_1920x0_80_0_0_9f8f7b54d19e5d3d77f1e1e5d18ca701.jpg
ТЮМЕНЬ, 16 сен – РИА Новости. Тюменская область стремится создать максимально комфортные условия для жизни и самореализации молодых людей, сказал губернатор Тюменской области Александр Моор. Заявление прозвучало на площадке Тюменского нефтегазового форума (TNF) в рамках "Молодежного дня" - трека, посвященного молодым специалистам нефтегазовой отрасли, вопросам их адаптации к работе на предприятиях, подготовки и профессиональных компетенций. Цель "Молодежного дня" – помочь компаниям презентовать бренд работодателя новому поколению, выходящему на рынок труда. Атмосферу для неформального нетворкинга помогают создать современные форматы мероприятий таких, как профориентационный квиз, научный слэм, деловые игры, "прожарка" резюме потенциальных соискателей и ток-шоу. "Сегодня по статистике молодые люди в возрасте до 24 лет – это 90% мобильного ресурса, который легко меняет место жизни, города, регионы. И выбирают они эти регионы не только по тому, где комфортно, где хорошее жилье и красивые бульвары, а где они могут реализоваться и профессионально расти", - отметил Моор. Губернатор сообщил, что в Тюменской области появляется все больше высокотехнологичных предприятий, строится современное комфортное жилье со всей необходимой инфраструктурой, создаются новые образовательные и исследовательские пространства. "Наглядным примером является локация в районе озера Алебашево – там, где сегодня строятся современные красивые микрорайоны, где построен и открыт уникальный научно-исследовательский центр компании "Новатэк", а буквально через дорогу, напротив, строится уникальный для нашего региона межуниверситетский кампус, который будет открыт в 2028 году", - сообщил Моор. Губернатор подчеркнул, что власти региона руководствуются вполне понятной и простой целью – сделать все для того, чтобы Тюменская область оставалась комфортным для жизни местом, территорией для становления и развития, регионом не только притяжения для новых умов, но и их удержания. "В этом форуме принимают участие компании, которые работают в энергетическом секторе, нефтегазовые, промышленные – компании, которые сегодня на острие экономического развития, от которых зависит будущее нашей страны, нашей экономики. А будущее этих компаний, безусловно, зависит от молодых специалистов", - подчеркнул Моор. В 2024 году TNF получил статус главной выставки нефтегазовой промышленности. Ожидается, что мероприятия форума посетят 12 тысяч участников, представляющих свыше 800 компаний из более чем 60 регионов России.
https://ria.ru/20240916/forum-1972974726.html
https://ria.ru/20240916/tyumen-1972908598.html
тюмень
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972978294_93:70:1280:960_1920x0_80_0_0_01b7fff16b372ba73833b3fdac965172.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр моор, новатэк, тюмень
Тюменская область, Александр Моор, Новатэк, Тюмень

Моор: Тюменская область создает условия для самореализации молодых людей

© Фото : Информационный центр Правительства Тюменской области/TelegramГубернатор Тюменской области Александр Моор во время посещения III Промышленно-энергетического форума TNF
Губернатор Тюменской области Александр Моор во время посещения III Промышленно-энергетического форума TNF - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : Информационный центр Правительства Тюменской области/Telegram
Губернатор Тюменской области Александр Моор во время посещения III Промышленно-энергетического форума TNF
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 16 сен – РИА Новости. Тюменская область стремится создать максимально комфортные условия для жизни и самореализации молодых людей, сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
Заявление прозвучало на площадке Тюменского нефтегазового форума (TNF) в рамках "Молодежного дня" - трека, посвященного молодым специалистам нефтегазовой отрасли, вопросам их адаптации к работе на предприятиях, подготовки и профессиональных компетенций.
Цель "Молодежного дня" – помочь компаниям презентовать бренд работодателя новому поколению, выходящему на рынок труда. Атмосферу для неформального нетворкинга помогают создать современные форматы мероприятий таких, как профориентационный квиз, научный слэм, деловые игры, "прожарка" резюме потенциальных соискателей и ток-шоу.
"Сегодня по статистике молодые люди в возрасте до 24 лет – это 90% мобильного ресурса, который легко меняет место жизни, города, регионы. И выбирают они эти регионы не только по тому, где комфортно, где хорошее жилье и красивые бульвары, а где они могут реализоваться и профессионально расти", - отметил Моор.
Губернатор Тюменской области Александр Моор во время посещения III Промышленно-энергетического форума TNF - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Форум TNF – главная площадка нефтегазовой промышленности РФ
Вчера, 14:38
Губернатор сообщил, что в Тюменской области появляется все больше высокотехнологичных предприятий, строится современное комфортное жилье со всей необходимой инфраструктурой, создаются новые образовательные и исследовательские пространства.
"Наглядным примером является локация в районе озера Алебашево – там, где сегодня строятся современные красивые микрорайоны, где построен и открыт уникальный научно-исследовательский центр компании "Новатэк", а буквально через дорогу, напротив, строится уникальный для нашего региона межуниверситетский кампус, который будет открыт в 2028 году", - сообщил Моор.
Губернатор подчеркнул, что власти региона руководствуются вполне понятной и простой целью – сделать все для того, чтобы Тюменская область оставалась комфортным для жизни местом, территорией для становления и развития, регионом не только притяжения для новых умов, но и их удержания.
"В этом форуме принимают участие компании, которые работают в энергетическом секторе, нефтегазовые, промышленные – компании, которые сегодня на острие экономического развития, от которых зависит будущее нашей страны, нашей экономики. А будущее этих компаний, безусловно, зависит от молодых специалистов", - подчеркнул Моор.
В 2024 году TNF получил статус главной выставки нефтегазовой промышленности. Ожидается, что мероприятия форума посетят 12 тысяч участников, представляющих свыше 800 компаний из более чем 60 регионов России.
Участники Промышленно-энергетического форума TNF на территории Тюменского технопарка - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Промышленно-энергетический форум TNF посетят делегации шести стран
Вчера, 10:27
 
Тюменская областьАлександр МоорНоватэкТюмень
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала