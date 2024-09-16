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На МКАД восстановили движение после крупного ДТП - РИА Новости, 16.09.2024
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20:19 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/mkad-1973060917.html
На МКАД восстановили движение после крупного ДТП
На МКАД восстановили движение после крупного ДТП - РИА Новости, 16.09.2024
На МКАД восстановили движение после крупного ДТП
Движение на внешней стороне 102-го км МКАД, где столкнулись несколько автомобилей, восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T20:19
2024-09-16T20:19
происшествия
авто
мкад
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Движение на внешней стороне 102-го км МКАД, где столкнулись несколько автомобилей, восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Ранее в понедельник ведомство сообщало, что несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 102-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги в районе съезда №105А. Движение в районе ДТП было затруднено. "Движение на внешней стороне 102 км МКАД восстановлено", - говорится в сообщении.
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происшествия, авто, мкад, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Авто, МКАД, Департамент транспорта г. Москвы
На МКАД восстановили движение после крупного ДТП

На внешней стороне 102-го км МКАД восстановили движение после крупного ДТП

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на МКАДе
Автомобильное движение на МКАДе - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобильное движение на МКАДе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Движение на внешней стороне 102-го км МКАД, где столкнулись несколько автомобилей, восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
Ранее в понедельник ведомство сообщало, что несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 102-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги в районе съезда №105А. Движение в районе ДТП было затруднено.
«
"Движение на внешней стороне 102 км МКАД восстановлено", - говорится в сообщении.
Автомобильное движение на МКАД - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Движение на внешней стороне МКАД восстановили
28 апреля, 20:27
 
ПроисшествияАвтоМКАДДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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