https://ria.ru/20240916/mkad-1973060917.html

На МКАД восстановили движение после крупного ДТП

На МКАД восстановили движение после крупного ДТП - РИА Новости, 16.09.2024

На МКАД восстановили движение после крупного ДТП

Движение на внешней стороне 102-го км МКАД, где столкнулись несколько автомобилей, восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T20:19

2024-09-16T20:19

2024-09-16T20:19

происшествия

авто

мкад

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Движение на внешней стороне 102-го км МКАД, где столкнулись несколько автомобилей, восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Ранее в понедельник ведомство сообщало, что несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 102-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги в районе съезда №105А. Движение в районе ДТП было затруднено. "Движение на внешней стороне 102 км МКАД восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240428/dvizhenie-1942958853.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, мкад, департамент транспорта г. москвы