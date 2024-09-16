Украинские дроны создают из западных комплектующих, сообщил Мирошник
Мирошник: отметать возможность запуска БПЛА по России из третьих стран нельзя
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий закрепляет боеприпас на корпусе беспилотника
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий закрепляет боеприпас на корпусе беспилотника. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Возможность запуска БПЛА по целям в России из третьих стран нельзя отметать, украинские беспилотники создаются в основном из западных комплектующих, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Отметать такую возможность мы, на самом деле, наверное, не можем. Мы сейчас сталкиваемся просто с огромным спектром беспилотных систем, которые используются сегодня Украиной, и мы точно знаем, наши специалисты разбирались в их начинке, мы точно понимаем, что они делаются в основном из западных комплектующих", - сказал Мирошник в эфире канала "Россия 24" в ответ на вопрос о вероятности запуска беспилотников, атакующих Россию, с территории третьих стран.
Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что на регион совершаются налеты вражеских беспилотников, ПВО работает над их уничтожением. Над регионом были сбиты три БПЛА, уточнил он позднее. Генштаб сил обороны Финляндии назвал не соответствующими действительности заявления о том, что запуск беспилотников якобы был выполнен с финской территории. Страна не использовалась и не будет использоваться для таких действий против РФ, сообщили в генштабе общественному вещателю Yle.
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