https://ria.ru/20240916/miroshnik-1972916611.html

Украинские дроны создают из западных комплектующих, сообщил Мирошник

Украинские дроны создают из западных комплектующих, сообщил Мирошник - РИА Новости, 16.09.2024

Украинские дроны создают из западных комплектующих, сообщил Мирошник

Возможность запуска БПЛА по целям в России из третьих стран нельзя отметать, украинские беспилотники создаются в основном из западных комплектующих, заявил... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T11:09

2024-09-16T11:09

2024-09-16T11:09

специальная военная операция на украине

россия

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украина

родион мирошник

андрей чибис

в мире

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Возможность запуска БПЛА по целям в России из третьих стран нельзя отметать, украинские беспилотники создаются в основном из западных комплектующих, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Отметать такую возможность мы, на самом деле, наверное, не можем. Мы сейчас сталкиваемся просто с огромным спектром беспилотных систем, которые используются сегодня Украиной, и мы точно знаем, наши специалисты разбирались в их начинке, мы точно понимаем, что они делаются в основном из западных комплектующих", - сказал Мирошник в эфире канала "Россия 24" в ответ на вопрос о вероятности запуска беспилотников, атакующих Россию, с территории третьих стран. Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что на регион совершаются налеты вражеских беспилотников, ПВО работает над их уничтожением. Над регионом были сбиты три БПЛА, уточнил он позднее. Генштаб сил обороны Финляндии назвал не соответствующими действительности заявления о том, что запуск беспилотников якобы был выполнен с финской территории. Страна не использовалась и не будет использоваться для таких действий против РФ, сообщили в генштабе общественному вещателю Yle.

https://ria.ru/20240914/obstrel-1972725255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, мурманская область, украина, родион мирошник, андрей чибис, в мире