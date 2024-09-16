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Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 16.09.2024
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13:14 16.09.2024 (обновлено: 13:23 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/minoborony-1972945455.html
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 16.09.2024
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили восемь атак, уничтожили три станции РЭБ и четыре склада боеприпасов, ВСУ... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T13:14
2024-09-16T13:23
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили восемь атак, уничтожили три станции РЭБ и четыре склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 600 военнослужащих, бронемашину "Казак", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Запад" улучшено тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 103-й, 110-й, 117-й бригад теробороны и бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Староверовка, Петропавловка, Кучеровка, Новоосиново, Кругляковка, Вишневое Харьковской области, Розовка, Макеевка, Невское Луганской Народной Республики, Торское ДНР, а также Серебрянского лесничества, отражены восемь контратак штурмовых групп 14-й, 63-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии."Потери противника составили до 600 военнослужащих, боевая бронированная машина "Казак", 10 пикапов, а также произведенные в Великобритании 155-мм самоходная артиллерийская установка Braveheart, 155-мм гаубица FH-70 и 105-мм орудие L-119. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донецкая народная республика
Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение

Минобороны: ВСУ потеряли до 600 военных в зоне ответственности "Запада"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили восемь атак, уничтожили три станции РЭБ и четыре склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 600 военнослужащих, бронемашину "Казак", сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Запад" улучшено тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 103-й, 110-й, 117-й бригад теробороны и бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Староверовка, Петропавловка, Кучеровка, Новоосиново, Кругляковка, Вишневое Харьковской области, Розовка, Макеевка, Невское Луганской Народной Республики, Торское ДНР, а также Серебрянского лесничества, отражены восемь контратак штурмовых групп 14-й, 63-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии.
"Потери противника составили до 600 военнослужащих, боевая бронированная машина "Казак", 10 пикапов, а также произведенные в Великобритании 155-мм самоходная артиллерийская установка Braveheart, 155-мм гаубица FH-70 и 105-мм орудие L-119. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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РоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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