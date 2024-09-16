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Ученые выяснили, как микропластик проникает в мозг человека - РИА Новости, 16.09.2024
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Наука
 
20:52 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/mikroplastik-1973064266.html
Ученые выяснили, как микропластик проникает в мозг человека
Ученые выяснили, как микропластик проникает в мозг человека - РИА Новости, 16.09.2024
Ученые выяснили, как микропластик проникает в мозг человека
Бразильские ученые обнаружили микропластик в обонятельных луковицах человеческого мозга, что указывает на то, что обонятельный путь является способом... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T20:52
2024-09-16T20:52
наука
бразилия
наука
в мире
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Бразильские ученые обнаружили микропластик в обонятельных луковицах человеческого мозга, что указывает на то, что обонятельный путь является способом проникновения частичек микропластика в мозг, следует из исследования, опубликованного в научном журнале JAMA Network Open. Ученые из Бразилии проанализировали обонятельные луковицы, область мозга, отвечающую за обработку запахов, у 15 умерших людей в возрасте от 33 до 100 лет. Микропластик был найден в обонятельных луковицах восьми человек, его размер варьировался от 5,5 до 26,4 микрометров. "Присутствие микропластика в обонятельной луковице человека позволяет предположить, что обонятельный путь является потенциальным способом проникновения микропластика в мозг, что подчеркивает необходимость дальнейших исследований его нейротоксического воздействия и последствий для здоровья человека", - говорится в тексте исследовании. Наличие микропластика в обонятельной луковице не означает автоматически, что микропластик есть и в других местах мозга, например, в областях, связанных с познанием. Ученые пока не знают, могут ли эти частицы на самом деле достичь других частей мозга через обонятельную луковицу. Ранее ученые обнаружили частицы микропластика в человеческих плацентах и других частях организма.
https://ria.ru/20240819/evropa-1966968665.html
https://ria.ru/20240603/zabolevanie-1950249350.html
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бразилия, наука, в мире
Наука, Бразилия, Наука, В мире
Ученые выяснили, как микропластик проникает в мозг человека

JAMA Network Open: микропластик обнаружен в обонятельных луковицах человека

© Fotolia / Photokanok_1984Микроскоп
Микроскоп - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Fotolia / Photokanok_1984
Микроскоп. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Бразильские ученые обнаружили микропластик в обонятельных луковицах человеческого мозга, что указывает на то, что обонятельный путь является способом проникновения частичек микропластика в мозг, следует из исследования, опубликованного в научном журнале JAMA Network Open.
Ученые из Бразилии проанализировали обонятельные луковицы, область мозга, отвечающую за обработку запахов, у 15 умерших людей в возрасте от 33 до 100 лет. Микропластик был найден в обонятельных луковицах восьми человек, его размер варьировался от 5,5 до 26,4 микрометров.
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"Присутствие микропластика в обонятельной луковице человека позволяет предположить, что обонятельный путь является потенциальным способом проникновения микропластика в мозг, что подчеркивает необходимость дальнейших исследований его нейротоксического воздействия и последствий для здоровья человека", - говорится в тексте исследовании.
Наличие микропластика в обонятельной луковице не означает автоматически, что микропластик есть и в других местах мозга, например, в областях, связанных с познанием. Ученые пока не знают, могут ли эти частицы на самом деле достичь других частей мозга через обонятельную луковицу.
Ранее ученые обнаружили частицы микропластика в человеческих плацентах и других частях организма.
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