https://ria.ru/20240916/mikroplastik-1973064266.html

Ученые выяснили, как микропластик проникает в мозг человека

Ученые выяснили, как микропластик проникает в мозг человека - РИА Новости, 16.09.2024

Ученые выяснили, как микропластик проникает в мозг человека

Бразильские ученые обнаружили микропластик в обонятельных луковицах человеческого мозга, что указывает на то, что обонятельный путь является способом... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T20:52

2024-09-16T20:52

2024-09-16T20:52

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Бразильские ученые обнаружили микропластик в обонятельных луковицах человеческого мозга, что указывает на то, что обонятельный путь является способом проникновения частичек микропластика в мозг, следует из исследования, опубликованного в научном журнале JAMA Network Open. Ученые из Бразилии проанализировали обонятельные луковицы, область мозга, отвечающую за обработку запахов, у 15 умерших людей в возрасте от 33 до 100 лет. Микропластик был найден в обонятельных луковицах восьми человек, его размер варьировался от 5,5 до 26,4 микрометров. "Присутствие микропластика в обонятельной луковице человека позволяет предположить, что обонятельный путь является потенциальным способом проникновения микропластика в мозг, что подчеркивает необходимость дальнейших исследований его нейротоксического воздействия и последствий для здоровья человека", - говорится в тексте исследовании. Наличие микропластика в обонятельной луковице не означает автоматически, что микропластик есть и в других местах мозга, например, в областях, связанных с познанием. Ученые пока не знают, могут ли эти частицы на самом деле достичь других частей мозга через обонятельную луковицу. Ранее ученые обнаружили частицы микропластика в человеческих плацентах и других частях организма.

https://ria.ru/20240819/evropa-1966968665.html

https://ria.ru/20240603/zabolevanie-1950249350.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

бразилия, наука, в мире