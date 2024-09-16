Ученые выяснили, как микропластик проникает в мозг человека
JAMA Network Open: микропластик обнаружен в обонятельных луковицах человека
Микроскоп. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Бразильские ученые обнаружили микропластик в обонятельных луковицах человеческого мозга, что указывает на то, что обонятельный путь является способом проникновения частичек микропластика в мозг, следует из исследования, опубликованного в научном журнале JAMA Network Open.
Ученые из Бразилии проанализировали обонятельные луковицы, область мозга, отвечающую за обработку запахов, у 15 умерших людей в возрасте от 33 до 100 лет. Микропластик был найден в обонятельных луковицах восьми человек, его размер варьировался от 5,5 до 26,4 микрометров.
"Люди заболевают". Европу поразила неожиданная проблема
19 августа, 06:05
«
"Присутствие микропластика в обонятельной луковице человека позволяет предположить, что обонятельный путь является потенциальным способом проникновения микропластика в мозг, что подчеркивает необходимость дальнейших исследований его нейротоксического воздействия и последствий для здоровья человека", - говорится в тексте исследовании.
Наличие микропластика в обонятельной луковице не означает автоматически, что микропластик есть и в других местах мозга, например, в областях, связанных с познанием. Ученые пока не знают, могут ли эти частицы на самом деле достичь других частей мозга через обонятельную луковицу.
Ранее ученые обнаружили частицы микропластика в человеческих плацентах и других частях организма.