https://ria.ru/20240916/migranty-1973066092.html

В Подмосковье хотят запретить мигрантам работать в нескольких сферах

В Подмосковье хотят запретить мигрантам работать в нескольких сферах - РИА Новости, 16.09.2024

В Подмосковье хотят запретить мигрантам работать в нескольких сферах

Зампред правительства Подмосковья Наталия Масленкина предложила ограничить работу мигрантов по патенту в сфере питания, здравоохранения и образования, данная... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T21:02

2024-09-16T21:02

2024-09-16T21:02

общество

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

евразийский экономический союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151596/84/1515968436_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2a8704169d0906e2f03e7a591d7f0e1a.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Зампред правительства Подмосковья Наталия Масленкина предложила ограничить работу мигрантов по патенту в сфере питания, здравоохранения и образования, данная инициатива была высказана в рамках совещания губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов. "Хотелось бы предложить ограничить работу мигрантов по патенту в сфере уличного питания в нестационарных торговых объектах, по социальным направлениям: спорт, работа, досуг, а также здравоохранение, соцуслуги и образование. Здесь наиболее важно качественное знание языка, потому что это работа с населением. Плюс данная мера будет способствовать минимизациипотенциальных конфликтов", - заявила Масленкина, слова которой цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Также она отметила, что сейчас в Подмосковье существует допустимое ограничение (15%) на привлечение иностранной рабочей силы в розничных магазинах, торгующих алкоголем, пивом и табаком. "Мы хотели бы присоединиться к 22 регионам, которые ввели в них полный запрет на работу по патентам", - уточнила Масленкина. По ее словам, при введении этих запретов численность обладателей патентов, которых заменят, составит 5,6 тысячи человек. "Экономически это может быть восполнено за счет наших соотечественников, а также граждан из ЕАЭС", - добавила зампред.

https://ria.ru/20240604/mvd-1950322972.html

https://ria.ru/20240627/migranty-1955808637.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, евразийский экономический союз