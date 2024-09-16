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В Подмосковье хотят запретить мигрантам работать в нескольких сферах - РИА Новости, 16.09.2024
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21:02 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/migranty-1973066092.html
В Подмосковье хотят запретить мигрантам работать в нескольких сферах
В Подмосковье хотят запретить мигрантам работать в нескольких сферах - РИА Новости, 16.09.2024
В Подмосковье хотят запретить мигрантам работать в нескольких сферах
Зампред правительства Подмосковья Наталия Масленкина предложила ограничить работу мигрантов по патенту в сфере питания, здравоохранения и образования, данная... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T21:02
2024-09-16T21:02
общество
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Зампред правительства Подмосковья Наталия Масленкина предложила ограничить работу мигрантов по патенту в сфере питания, здравоохранения и образования, данная инициатива была высказана в рамках совещания губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов. "Хотелось бы предложить ограничить работу мигрантов по патенту в сфере уличного питания в нестационарных торговых объектах, по социальным направлениям: спорт, работа, досуг, а также здравоохранение, соцуслуги и образование. Здесь наиболее важно качественное знание языка, потому что это работа с населением. Плюс данная мера будет способствовать минимизациипотенциальных конфликтов", - заявила Масленкина, слова которой цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Также она отметила, что сейчас в Подмосковье существует допустимое ограничение (15%) на привлечение иностранной рабочей силы в розничных магазинах, торгующих алкоголем, пивом и табаком. "Мы хотели бы присоединиться к 22 регионам, которые ввели в них полный запрет на работу по патентам", - уточнила Масленкина. По ее словам, при введении этих запретов численность обладателей патентов, которых заменят, составит 5,6 тысячи человек. "Экономически это может быть восполнено за счет наших соотечественников, а также граждан из ЕАЭС", - добавила зампред.
https://ria.ru/20240604/mvd-1950322972.html
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общество, здоровье - общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, евразийский экономический союз
Общество, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Евразийский экономический союз
В Подмосковье хотят запретить мигрантам работать в нескольких сферах

В Подмосковье призвали ограничить работу мигрантов в сфере питания и образования

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДокументы мигранта
Документы мигранта - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Зампред правительства Подмосковья Наталия Масленкина предложила ограничить работу мигрантов по патенту в сфере питания, здравоохранения и образования, данная инициатива была высказана в рамках совещания губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов.
"Хотелось бы предложить ограничить работу мигрантов по патенту в сфере уличного питания в нестационарных торговых объектах, по социальным направлениям: спорт, работа, досуг, а также здравоохранение, соцуслуги и образование. Здесь наиболее важно качественное знание языка, потому что это работа с населением. Плюс данная мера будет способствовать минимизациипотенциальных конфликтов", - заявила Масленкина, слова которой цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
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Также она отметила, что сейчас в Подмосковье существует допустимое ограничение (15%) на привлечение иностранной рабочей силы в розничных магазинах, торгующих алкоголем, пивом и табаком.
"Мы хотели бы присоединиться к 22 регионам, которые ввели в них полный запрет на работу по патентам", - уточнила Масленкина.
По ее словам, при введении этих запретов численность обладателей патентов, которых заменят, составит 5,6 тысячи человек.
"Экономически это может быть восполнено за счет наших соотечественников, а также граждан из ЕАЭС", - добавила зампред.
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