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Живущие в Польше украинцы не хотят записываться добровольцами в ВСУ - РИА Новости, 16.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:29 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/mid-1973067554.html
Живущие в Польше украинцы не хотят записываться добровольцами в ВСУ
Живущие в Польше украинцы не хотят записываться добровольцами в ВСУ - РИА Новости, 16.09.2024
Живущие в Польше украинцы не хотят записываться добровольцами в ВСУ
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал, что Варшаве пока не удается сформировать бригаду для ВСУ из проживающих в стране граждан Украины – не РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T21:29
2024-09-16T21:29
в мире
польша
украина
варшава
радослав сикорский
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владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал, что Варшаве пока не удается сформировать бригаду для ВСУ из проживающих в стране граждан Украины – не хватает добровольцев. Польская газета Dzienik Gazeta Prawna 9 сентября сообщала, что планы создания в Польше украинского легиона из числа проживающих в республике граждан Украины не претворяются в жизнь в установленные сторонами сроки. "Мы со своей стороны давно все сделали. Теперь ждем украинских призывников или добровольцев. Насколько я понимаю, тысячи людей в Польше зарегистрировались в вашей базе данных, чтобы обновить место жительства. То есть, они сообщили, что теоретически – доступны. Но добровольцев, готовых сформировать бригаду, по моим данным, до сих пор недостаточно", - сказал Сикорский в интервью украинскому изданию "Европейская правда". В июле Польша и Украина подписали новое соглашение о долговременном военном сотрудничестве. Оно включает подготовку на территории Польши украинского легиона - нового военного подразделения. Предполагается, что заинтересованные в участии в легионе украинцы будут оснащены техникой в польских частях за счет республики. Президент России Владимир Путин в июне заявил, что Москве все равно, какие соглашения подписывает Владимир Зеленский.
https://radiosputnik.ru/20240915/posobiya-1972788902.html
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в мире, польша, украина, варшава, радослав сикорский, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Польша, Украина, Варшава, Радослав Сикорский, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Живущие в Польше украинцы не хотят записываться добровольцами в ВСУ

В Польше не хватает добровольцев с Украины, чтобы собрать бригаду для ВСУ

© AP Photo / Sarah MeyssonnierМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал, что Варшаве пока не удается сформировать бригаду для ВСУ из проживающих в стране граждан Украины – не хватает добровольцев.
Польская газета Dzienik Gazeta Prawna 9 сентября сообщала, что планы создания в Польше украинского легиона из числа проживающих в республике граждан Украины не претворяются в жизнь в установленные сторонами сроки.
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
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"Мы со своей стороны давно все сделали. Теперь ждем украинских призывников или добровольцев. Насколько я понимаю, тысячи людей в Польше зарегистрировались в вашей базе данных, чтобы обновить место жительства. То есть, они сообщили, что теоретически – доступны. Но добровольцев, готовых сформировать бригаду, по моим данным, до сих пор недостаточно", - сказал Сикорский в интервью украинскому изданию "Европейская правда".
В июле Польша и Украина подписали новое соглашение о долговременном военном сотрудничестве. Оно включает подготовку на территории Польши украинского легиона - нового военного подразделения. Предполагается, что заинтересованные в участии в легионе украинцы будут оснащены техникой в польских частях за счет республики.
Президент России Владимир Путин в июне заявил, что Москве все равно, какие соглашения подписывает Владимир Зеленский.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаУкраинаВаршаваРадослав СикорскийВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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