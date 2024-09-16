https://ria.ru/20240916/mid-1973067554.html

Живущие в Польше украинцы не хотят записываться добровольцами в ВСУ

Живущие в Польше украинцы не хотят записываться добровольцами в ВСУ - РИА Новости, 16.09.2024

Живущие в Польше украинцы не хотят записываться добровольцами в ВСУ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал, что Варшаве пока не удается сформировать бригаду для ВСУ из проживающих в стране граждан Украины – не РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T21:29

2024-09-16T21:29

2024-09-16T21:29

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владимир зеленский

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал, что Варшаве пока не удается сформировать бригаду для ВСУ из проживающих в стране граждан Украины – не хватает добровольцев. Польская газета Dzienik Gazeta Prawna 9 сентября сообщала, что планы создания в Польше украинского легиона из числа проживающих в республике граждан Украины не претворяются в жизнь в установленные сторонами сроки. "Мы со своей стороны давно все сделали. Теперь ждем украинских призывников или добровольцев. Насколько я понимаю, тысячи людей в Польше зарегистрировались в вашей базе данных, чтобы обновить место жительства. То есть, они сообщили, что теоретически – доступны. Но добровольцев, готовых сформировать бригаду, по моим данным, до сих пор недостаточно", - сказал Сикорский в интервью украинскому изданию "Европейская правда". В июле Польша и Украина подписали новое соглашение о долговременном военном сотрудничестве. Оно включает подготовку на территории Польши украинского легиона - нового военного подразделения. Предполагается, что заинтересованные в участии в легионе украинцы будут оснащены техникой в польских частях за счет республики. Президент России Владимир Путин в июне заявил, что Москве все равно, какие соглашения подписывает Владимир Зеленский.

https://radiosputnik.ru/20240915/posobiya-1972788902.html

https://ria.ru/20240912/ukraina-1972320207.html

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в мире, польша, украина, варшава, радослав сикорский, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины