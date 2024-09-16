"Будет развал". Экс-агент MI-6 высказался об Украине после заявления Путина
Экс-агент MI-6 Крук спрогнозировал утрату боеспособности ВСУ после слов Путина
© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. ВСУ в ближайшее время будут терять боеспособность, как и предупреждал российский лидер Владимир Путин, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI-6 Алистер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Путин ясно дал понять, что украинские войска находятся на грани потери боеспособности, что является одной из целей российской армии. <…> Я думаю, что скоро произойдет развал ВСУ. Это случится не сразу, и Западом будут предприняты усилия по их поддержке в ходе американских выборов. Но политический аппарат в Киеве начнет разваливаться, потому что они опираются только на способность вести боевые действия против России и не имеют политической или конституционной легитимности", — сказал Крук.
По словам Крука, смена власти в Киеве может сподвигнуть Украину к началу мирных переговоров.
"Я думаю, что когда власть в Киеве развалится, их место займут совсем другие люди. И тогда вполне вероятно, что Москве даже не понадобятся посредники для грядущих переговоров", — считает он.
Ранее в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума во Владивостоке президент Владимир Путин заявил, что потери ВСУ чреваты разрушением фронта на важных направлениях и могут привести к утрате боеспособности.
"Противник несет очень большие потери... Это чревато с одной стороны разрушением фронта на наиболее важных направлениях, потери могут привести к утрате боеспособности всех вооруженных сил, чего мы и добиваемся", —сказал российский лидер.