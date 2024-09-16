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"Будет развал". Экс-агент MI-6 высказался об Украине после заявления Путина - РИА Новости, 16.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:28 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/mi-6-1973042648.html
"Будет развал". Экс-агент MI-6 высказался об Украине после заявления Путина
"Будет развал". Экс-агент MI-6 высказался об Украине после заявления Путина - РИА Новости, 16.09.2024
"Будет развал". Экс-агент MI-6 высказался об Украине после заявления Путина
ВСУ в ближайшее время будут терять боеспособность, как и предупреждал российский лидер Владимир Путин, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI-6... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T18:28
2024-09-16T18:28
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. ВСУ в ближайшее время будут терять боеспособность, как и предупреждал российский лидер Владимир Путин, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI-6 Алистер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Путин ясно дал понять, что украинские войска находятся на грани потери боеспособности, что является одной из целей российской армии. &lt;…&gt; Я думаю, что скоро произойдет развал ВСУ. Это случится не сразу, и Западом будут предприняты усилия по их поддержке в ходе американских выборов. Но политический аппарат в Киеве начнет разваливаться, потому что они опираются только на способность вести боевые действия против России и не имеют политической или конституционной легитимности", — сказал Крук.По словам Крука, смена власти в Киеве может сподвигнуть Украину к началу мирных переговоров."Я думаю, что когда власть в Киеве развалится, их место займут совсем другие люди. И тогда вполне вероятно, что Москве даже не понадобятся посредники для грядущих переговоров", — считает он.Ранее в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума во Владивостоке президент Владимир Путин заявил, что потери ВСУ чреваты разрушением фронта на важных направлениях и могут привести к утрате боеспособности."Противник несет очень большие потери... Это чревато с одной стороны разрушением фронта на наиболее важных направлениях, потери могут привести к утрате боеспособности всех вооруженных сил, чего мы и добиваемся", —сказал российский лидер.
https://ria.ru/20240916/ft-1973010662.html
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в мире, киев, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Будет развал". Экс-агент MI-6 высказался об Украине после заявления Путина

Экс-агент MI-6 Крук спрогнозировал утрату боеспособности ВСУ после слов Путина

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. ВСУ в ближайшее время будут терять боеспособность, как и предупреждал российский лидер Владимир Путин, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI-6 Алистер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Путин ясно дал понять, что украинские войска находятся на грани потери боеспособности, что является одной из целей российской армии. <…> Я думаю, что скоро произойдет развал ВСУ. Это случится не сразу, и Западом будут предприняты усилия по их поддержке в ходе американских выборов. Но политический аппарат в Киеве начнет разваливаться, потому что они опираются только на способность вести боевые действия против России и не имеют политической или конституционной легитимности", — сказал Крук.
Украинские военнослужащие едут на танке с табличкой Любимовка недалеко от российско-украинской границы в Сумской области - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
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Вчера, 16:41
По словам Крука, смена власти в Киеве может сподвигнуть Украину к началу мирных переговоров.
"Я думаю, что когда власть в Киеве развалится, их место займут совсем другие люди. И тогда вполне вероятно, что Москве даже не понадобятся посредники для грядущих переговоров", — считает он.
Ранее в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума во Владивостоке президент Владимир Путин заявил, что потери ВСУ чреваты разрушением фронта на важных направлениях и могут привести к утрате боеспособности.
"Противник несет очень большие потери... Это чревато с одной стороны разрушением фронта на наиболее важных направлениях, потери могут привести к утрате боеспособности всех вооруженных сил, чего мы и добиваемся", —сказал российский лидер.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаРоссияВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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