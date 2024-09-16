https://ria.ru/20240916/metro-1973061064.html

Движение на Филевской линии метро Москвы ввели в график

Движение на Филевской линии метро Москвы ввели в график - РИА Новости, 16.09.2024

Движение на Филевской линии метро Москвы ввели в график

Движение на западном участке Филевской линии метро Москвы введено в график, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T20:19

2024-09-16T20:19

2024-09-16T20:19

москва

россия

московский метрополитен

общество

происшествия

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Движение на западном участке Филевской линии метро Москвы введено в график, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее дептранс сообщал, что на данном участке были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях. "Движение на Филевской линии в графике", - говорится в сообщении.

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москва, россия, московский метрополитен, общество, происшествия, департамент транспорта г. москвы