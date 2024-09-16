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Движение на Филевской линии метро Москвы ввели в график - РИА Новости, 16.09.2024
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20:19 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/metro-1973061064.html
Движение на Филевской линии метро Москвы ввели в график
Движение на Филевской линии метро Москвы ввели в график - РИА Новости, 16.09.2024
Движение на Филевской линии метро Москвы ввели в график
Движение на западном участке Филевской линии метро Москвы введено в график, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T20:19
2024-09-16T20:19
москва
россия
московский метрополитен
общество
происшествия
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Движение на западном участке Филевской линии метро Москвы введено в график, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее дептранс сообщал, что на данном участке были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях. "Движение на Филевской линии в графике", - говорится в сообщении.
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москва, россия, московский метрополитен, общество, происшествия, департамент транспорта г. москвы
Москва, Россия, Московский метрополитен, Общество, Происшествия, Департамент транспорта г. Москвы
Движение на Филевской линии метро Москвы ввели в график

Движение на западном участке Филевской линии метро Москвы ввели в график

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Метрополитен
Московский Метрополитен - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Метрополитен. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Движение на западном участке Филевской линии метро Москвы введено в график, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее дептранс сообщал, что на данном участке были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях.
"Движение на Филевской линии в графике", - говорится в сообщении.
Московское метро - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
В Москве на фиолетовой ветке метро произошел сбой из-за самоката на путях
Вчера, 18:14
 
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