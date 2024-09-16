https://ria.ru/20240916/metro-1973057957.html

На Филевской линии метро Москвы увеличили интервалы движения поездов

На Филевской линии метро Москвы увеличили интервалы движения поездов - РИА Новости, 16.09.2024

На Филевской линии метро Москвы увеличили интервалы движения поездов

Интервалы движения поездов на западном участке Филевской линии метро Москвы увеличены из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T20:02

2024-09-16T20:02

2024-09-16T20:02

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Интервалы движения поездов на западном участке Филевской линии метро Москвы увеличены из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На западном участке Филевской линии временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в сообщении ведомства.

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москва, россия, московский метрополитен, общество, происшествия