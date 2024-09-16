Рейтинг@Mail.ru
На Филевской линии метро Москвы увеличили интервалы движения поездов - РИА Новости, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:02 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/metro-1973057957.html
На Филевской линии метро Москвы увеличили интервалы движения поездов
На Филевской линии метро Москвы увеличили интервалы движения поездов - РИА Новости, 16.09.2024
На Филевской линии метро Москвы увеличили интервалы движения поездов
Интервалы движения поездов на западном участке Филевской линии метро Москвы увеличены из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T20:02
2024-09-16T20:02
москва
россия
московский метрополитен
общество
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149043/14/1490431497_0:216:2876:1834_1920x0_80_0_0_336c8a097a14e7013741b1d9ded3dc17.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Интервалы движения поездов на западном участке Филевской линии метро Москвы увеличены из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На западном участке Филевской линии временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240916/samokat-1973041011.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149043/14/1490431497_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_63334848f75333c0ac52842ee0e4e7a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, московский метрополитен, общество, происшествия
Москва, Россия, Московский метрополитен, Общество, Происшествия
На Филевской линии метро Москвы увеличили интервалы движения поездов

На западном участке Филевской линии метро увеличили интервалы движения поездов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Метрополитен
Московский Метрополитен - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Метрополитен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Интервалы движения поездов на западном участке Филевской линии метро Москвы увеличены из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На западном участке Филевской линии временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в сообщении ведомства.
Московское метро - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
В Москве на фиолетовой ветке метро произошел сбой из-за самоката на путях
Вчера, 18:14
 
МоскваРоссияМосковский метрополитенОбществоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала