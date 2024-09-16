https://ria.ru/20240916/merkacheva-1972997778.html

Меркачева призвала удалить некоторые Telegram-каналы после ЧП в Челябинске

Меркачева призвала удалить некоторые Telegram-каналы после ЧП в Челябинске - РИА Новости, 16.09.2024

Меркачева призвала удалить некоторые Telegram-каналы после ЧП в Челябинске

Член СПЧ Ева Меркачева сообщила в своем Telegram-канале, что после инцидента в школе в Челябинске отправила обращения о необходимости удаления ряда... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T15:55

2024-09-16T15:55

2024-09-16T15:55

происшествия

россия

челябинск

ева меркачева

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

нападение ученика на школу в челябинске

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Член СПЧ Ева Меркачева сообщила в своем Telegram-канале, что после инцидента в школе в Челябинске отправила обращения о необходимости удаления ряда Telegram-каналов, на которые возможно мог быть подписан напавший на сверстников и педагога ученик. В правоохранительных органах ранее рассказали РИА Новости, что соцсети устроившего нападение в школе ученика проверяются. На странице соцсети, которая, предположительно, принадлежала мальчику, утром в понедельник была опубликована запись с упоминанием организации RNBWN (или же "Красный дельфин"), которая раздает задания различного характера подросткам под видом игры. "Подросток, напавший на сверстников и учительницу в челябинской школе, мог быть участником опасного интернет-сообщества. Аббревиатура, которую он написал на своей стене в соцсети, принадлежит группе, которая является своего рода реинкарнацией запрещенного в РФ "Синего кита" (игры в смерть). Итак, сообщество под названием "Красный дельфин"... появлялось в мае этого года", - написала Меркачева. Она отметила, что за короткий срок подписчиков главного Telegram-канала "Красный дельфин" достигло 20 тысяч человек. Член СПЧ подчеркнула, что также появились мелкие каналы-"двойники". Охваты публикаций в таких сообществах могли превышать 130 тысяч человек. После ЧП в челябинской школе главный канал был удален, а доступ ко всем постам оказался закрытым. В то же время сообщества-клоны остаются в открытом доступе. "В общем я уже отправила обращения о необходимости удаления этих каналов. Думаю, что кроме меня это уже сделали многие", - подытожила Меркачева. В понедельник в школе №68 в Челябинске подросток с молотком напал на других учеников. По данным регионального минздрава, трое 13-летних школьников – две девочки и мальчик – и преподаватель госпитализированы, двое пострадавших направлены в операционные. Напавший подросток пронес в школу нож, молоток и пистолет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Пистолет оказался муляжом, уточнили в прокуратуре. СУСК по факту произошедшего возбудило уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, добавили в ГУМВД.

https://ria.ru/20240522/umvd-1947606239.html

https://ria.ru/20240916/mizulina-1972918836.html

россия

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, челябинск, ева меркачева, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нападение ученика на школу в челябинске