Меркачева призвала удалить некоторые Telegram-каналы после ЧП в Челябинске
Меркачева: ученик, напавший на школу в Челябинске, состоял в опасном сообществе
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЗаместитель главы столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева
Заместитель главы столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Член СПЧ Ева Меркачева сообщила в своем Telegram-канале, что после инцидента в школе в Челябинске отправила обращения о необходимости удаления ряда Telegram-каналов, на которые возможно мог быть подписан напавший на сверстников и педагога ученик.
В правоохранительных органах ранее рассказали РИА Новости, что соцсети устроившего нападение в школе ученика проверяются. На странице соцсети, которая, предположительно, принадлежала мальчику, утром в понедельник была опубликована запись с упоминанием организации RNBWN (или же "Красный дельфин"), которая раздает задания различного характера подросткам под видом игры.
"Подросток, напавший на сверстников и учительницу в челябинской школе, мог быть участником опасного интернет-сообщества. Аббревиатура, которую он написал на своей стене в соцсети, принадлежит группе, которая является своего рода реинкарнацией запрещенного в РФ "Синего кита" (игры в смерть). Итак, сообщество под названием "Красный дельфин"... появлялось в мае этого года", - написала Меркачева.
Она отметила, что за короткий срок подписчиков главного Telegram-канала "Красный дельфин" достигло 20 тысяч человек. Член СПЧ подчеркнула, что также появились мелкие каналы-"двойники". Охваты публикаций в таких сообществах могли превышать 130 тысяч человек. После ЧП в челябинской школе главный канал был удален, а доступ ко всем постам оказался закрытым. В то же время сообщества-клоны остаются в открытом доступе.
"В общем я уже отправила обращения о необходимости удаления этих каналов. Думаю, что кроме меня это уже сделали многие", - подытожила Меркачева.
В понедельник в школе №68 в Челябинске подросток с молотком напал на других учеников. По данным регионального минздрава, трое 13-летних школьников – две девочки и мальчик – и преподаватель госпитализированы, двое пострадавших направлены в операционные. Напавший подросток пронес в школу нож, молоток и пистолет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Пистолет оказался муляжом, уточнили в прокуратуре.
СУСК по факту произошедшего возбудило уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, добавили в ГУМВД.