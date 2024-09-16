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Новому мэру Усть-Илимска подарили Конституцию, кнут и пряник - РИА Новости, 16.09.2024
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18:00 16.09.2024 (обновлено: 18:47 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/mer-1973025023.html
Новому мэру Усть-Илимска подарили Конституцию, кнут и пряник
Новому мэру Усть-Илимска подарили Конституцию, кнут и пряник - РИА Новости, 16.09.2024
Новому мэру Усть-Илимска подарили Конституцию, кнут и пряник
Подаренный новому мэру города Усть-Илимск Иркутской области на инаугурации кнут предназначается нерадивым чиновникам, а пряник - народу, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T18:00
2024-09-16T18:47
политика
усть-илимск
иркутская область
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ИРКУТСК, 19 сен - РИА Новости. Подаренный новому мэру города Усть-Илимск Иркутской области на инаугурации кнут предназначается нерадивым чиновникам, а пряник - народу, рассказал РИА Новости депутат законодательного собрания региона Артем Лобков. Новому мэру Усть-Илимска Эдуарду Симонову на инаугурации депутаты областного законодательного собрания Приангарья Виталий Перетолчин и Артем Лобков подарили "символы власти" - кнут, пряник и Конституцию. В соцсетях подарок назвали "рабовладельческим". Лобков с такой трактовкой не согласился, в беседе с агентством он отметил, что подарок следует воспринимать с долей юмора. "Есть такая распространенная фраза - управляя, надо использовать кнут и пряник. В данном случае предполагается, что народу - пряник, а для нерадивых подчиненных - чиновников и подрядчиков - кнут. А Конституция - это наш основной закон, без него мэру никак нельзя", - сказал Лобков. По его словам, такое внимание к подарку для них с коллегой неожиданность, и цели сделать нового мэра Усть-Илимска медийной фигурой непосредственно с момента инаугурации они не преследовали. С 6 по 8 сентября в Иркутской области проходили муниципальные выборы. Жители региона выбирали 18 мэров районов и округов, 33 главы муниципалитетов, 484 депутата. Всего в регионе проходила 91 муниципальная кампания.
https://ria.ru/20240912/mer-1972265175.html
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Депутаты во время инаугурации дарят новому мэру города Усть-Илимск кнут, пряник и Конституцию
Депутаты во время инаугурации подарили новому мэру города Усть-Илимск (Иркутская область) кнут, пряник и Конституцию. В соцсетях подарок раскритиковали, назвав его "рабовладельческим". Один из дарителей - депутат Артем Лобков - с такой трактовкой не согласен. Он заявил РИА Новости, что воспринимать все это нужно с долей юмора. В данном случае предполагается, что народу - пряник, а для нерадивых подчиненных - чиновников и подрядчиков - кнут. А Конституция - это наш основной закон, без него мэру никак нельзя
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политика, усть-илимск, иркутская область
Политика, Усть-Илимск, Иркутская область
Новому мэру Усть-Илимска подарили Конституцию, кнут и пряник

Новому мэру Усть-Илимска на инаугурации подарили Конституцию, кнут и пряник

Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 19 сен - РИА Новости. Подаренный новому мэру города Усть-Илимск Иркутской области на инаугурации кнут предназначается нерадивым чиновникам, а пряник - народу, рассказал РИА Новости депутат законодательного собрания региона Артем Лобков.
Новому мэру Усть-Илимска Эдуарду Симонову на инаугурации депутаты областного законодательного собрания Приангарья Виталий Перетолчин и Артем Лобков подарили "символы власти" - кнут, пряник и Конституцию. В соцсетях подарок назвали "рабовладельческим". Лобков с такой трактовкой не согласился, в беседе с агентством он отметил, что подарок следует воспринимать с долей юмора.
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"Есть такая распространенная фраза - управляя, надо использовать кнут и пряник. В данном случае предполагается, что народу - пряник, а для нерадивых подчиненных - чиновников и подрядчиков - кнут. А Конституция - это наш основной закон, без него мэру никак нельзя", - сказал Лобков.
По его словам, такое внимание к подарку для них с коллегой неожиданность, и цели сделать нового мэра Усть-Илимска медийной фигурой непосредственно с момента инаугурации они не преследовали.
С 6 по 8 сентября в Иркутской области проходили муниципальные выборы. Жители региона выбирали 18 мэров районов и округов, 33 главы муниципалитетов, 484 депутата. Всего в регионе проходила 91 муниципальная кампания.
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